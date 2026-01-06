رئيس العبور الجديدة وقيادات المدينة يزورون الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.. صور

قام المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة يرافقه نواب رئيس الجهاز، والمعاونون، وممثلو العلاقات العامة، بجولة لعدد من كنائس المدينة؛ لتقديم التهنئة للإخوة المواطنين الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وذلك في مشهد وطني يعكس عمق الروابط الإنسانية ووحدة النسيج المصري، وامتدادًا لرسائل المحبة والمواطنة التي تؤكدها مؤسسات الدولة المصرية.

وشملت الجولة زيارة كنيسة السيدة العذراء والأرشيدياكون حبيب جرجس بحي المجد، وكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا العجايبي بمنطقة جمعية عرابي، حيث كان في استقبال الوفد الكنسي القس بطرس بخيت والقس أنطونيوس إبراهيم عياد، اللذان رحّبا بالزيارة وأعربا عن تقديرهما لهذه اللفتة الوطنية التي تجسّد روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

وخلال الزيارة، أكد المهندس محمود مراد أن هذه اللقاءات المتجددة تُعيد التأكيد على معاني الأخوّة الوطنية والإنسانية، وترسّخ قيم المواطنة الكاملة التي تقوم على الشراكة في الوطن، لا التمييز بين أبنائه، مشيرًا إلى أن مدينة العبور الجديدة تُقدّم نموذجًا حيًّا للتعايش والتكامل بين جميع مكونات المجتمع.

وأضاف رئيس الجهاز أن الدولة المصرية، بقيادتها ومؤسساتها، حريصة على دعم ثقافة السلام والتراحم، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن قوة الأوطان تُبنى بوحدة شعبها، وبترسيخ خطاب العقل والحكمة، ونبذ كل ما من شأنه إثارة الفرقة أو التعصب.

من جانبهم، عبّر ممثلو الكنيسة عن خالص امتنانهم لهذه الزيارة، مؤكدين أنها تعكس اهتمام الدولة بقياداتها التنفيذية بتعزيز العلاقات الإنسانية، وتؤكد أن ما يجمع المصريين من قيم مشتركة أعمق من أي اختلاف، وأن رسالة الأديان في جوهرها واحدة، قوامها السلام وخدمة الإنسان.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من المبادرات التي تتبناها قيادات مدينة العبور الجديدة، دعمًا لوحدة الصف الوطني، وترسيخًا لثقافة التعايش القائم على الاحترام المتبادل، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، قادر على مواجهة التحديات بروح واحدة وإرادة مشتركة