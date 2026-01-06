الرئيس السيسي: قداسة البابا له مكانة عظيمة فى قلبي واحترام كبير

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن قداسة البابا له مكانة عظيمة فى قلبي واحترام كبير .

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفاليته من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، أننى أقدم التهنئة لكل مسلم ومسيحي من شعب مصر .

وتابع الرئيس السيسي قائلًا :" كل عام والبابا تواضروس والإخوة الأقباط بخير وسلام "..

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد… وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مقدمة مستقبليه.

وكان تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأصدق التهاني إلى الإخوة والأخوات الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" شعب مصر العظيم،الإخوة والأخوات الأقباط،أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يجسد قيم المحبة والسلام والإخلاص تحت راية الوطن المفدي الذي نمضى معه نحو مستقبل يليق بشعب مصر العظيم .