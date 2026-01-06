الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

وصل، الرئيس عبد الفتاح السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قداس عيد الميلاد

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التلاحم الوطني والتأكيد على قيم المحبة والوحدة بين جميع أبناء الوطن.

وبكل فرح أستقبل البابا تواضروس وكبار رجال الكنيسة وأعضاء المجمع المقدس، الرئيس السيسي حيث تم تبادل التهاني والتمنيات بعيد ميلاد سعيد وسنة جديدة مباركة.

وتتميز أجواء الكاتدرائية في هذه المناسبة بالروحانية والبهجة، مع ترديد الترانيم وصلوات الميلاد، في حضور عدد كبير من المؤمنين الذين حرصوا على المشاركة في الاحتفال بالعيد المجيد.

وتعكس هذه الزيارة حرص القيادة السياسية على التواصل مع جميع الطوائف الدينية، وتعزيز قيم السلام والوئام الاجتماعي في مصر.