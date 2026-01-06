قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دي وصيتي ليكم.. الرئيس السيسي للمصريين: أوعوا تقلقوا أبدا وخليكوا دايما مع بعض
أفاتار فاير آند آش يحقق مليار دولار إيرادات في شباك التذاكر عالميًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني المستجدات في الصومال والسودان
الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد
الكنائس تحتفل .. قداسات عيد الميلاد المجيد تبدأ في مختلف أنحاء البلاد
السيسي يقدم باقة ورد للبابا تواضروس
محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من الجيم
عمر مرموش يحدد شروطه للانضمام إلى أستون فيلا في الميركاتو الشتوي
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد
الكل عايز يسلم عليه.. حفاوة استقبال من الأقباط للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ميرنا رزق

وصل، الرئيس عبد الفتاح السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قداس عيد الميلاد 

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التلاحم الوطني والتأكيد على قيم المحبة والوحدة بين جميع أبناء الوطن.

وبكل فرح أستقبل البابا تواضروس وكبار رجال الكنيسة وأعضاء المجمع المقدس، الرئيس السيسي حيث تم تبادل التهاني والتمنيات بعيد ميلاد سعيد وسنة جديدة مباركة.

وتتميز أجواء الكاتدرائية في هذه المناسبة بالروحانية والبهجة، مع ترديد الترانيم وصلوات الميلاد، في حضور عدد كبير من المؤمنين الذين حرصوا على المشاركة في الاحتفال بالعيد المجيد.

وتعكس هذه الزيارة حرص القيادة السياسية على التواصل مع جميع الطوائف الدينية، وتعزيز قيم السلام والوئام الاجتماعي في مصر.

السيسي عيد الميلاد المجيد الكنيسة قداس عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

حسام حسن

عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

الجزائر والكونغو بع

الجزائر والكونغو يلجأن للأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل

فايلر

بعد الخروج من أمم إفريقيا.. مدرب الاهلي السابق مرشح لقيادة منتخب تونس

جراديشار

خلال أيام.. الأهلي يقترب من فسخ عقد نجم الفريق

بالصور

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد