قبيل اجتماع هام.. إسرائيل تشن غارات على مواقع عدة في لبنان
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن خلال لقائه المبعوث الأممي
في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
منصة إقليمية وحضور عالمي.. بنك المعرفة المصري يعزز وجود مصر في مجلات Q1 وQ2 خلال 2025
بمشاركة 60 مستشارًا.. ختام المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي بالنيابة الإدارية
أندونيسيا .. مصرع 14 شخصا جراء فيضانات مفاجئة بـ نورث سولاويسي
عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟
رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار
الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بمنطقة عين شمس
شعبة الدواجن: لدينا فائض يقدر بـ 25 % ونصدر للخارج
البابا تواضروس يهنئ أبناءه في المهجر بعيد الميلاد المجيد برسالة مترجمة إلى 26 لغة
منتخب مصر يبدأ الاستعداد لربع نهائي أمم أفريقيا بعد عبور بنين
رياضة

عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟

حسام حسن
حسام حسن
إسلام مقلد

أثارت تصرفات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام المغربية، عقب نهاية مباراة الفراعنة أمام منتخب بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، والتي انتهت بتأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي.

وذكرت تقارير مغربية أن قطاعات من الجماهير المغربية طالبت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بفتح تحقيق ومعاقبة حسام حسن، بعد توجهه نحو المدرجات التي كانت تساند منتخب بنين خلال المباراة، معتبرين أن تصرفه يدخل ضمن إطار الاستفزاز الجماهيري.

لائحة الانضباط

واستندت هذه التقارير إلى لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي تنص على أن كل من يستفز المشجعين أثناء المباراة يُعاقَب بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف دولار، وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية اتخاذ إجراءات انضباطية ضد المدير الفني لمنتخب مصر.

وتأتي هذه المطالبات الجماهيرية والإعلامية في وقت يترقب فيه الشارع الرياضي الإفريقي موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من الواقعة، في ظل عدم صدور أي بيان رسمي من كاف حتى الآن بشأن تصرفات المدير الفني لمنتخب مصر خلال المباراة.

رد حسام حسن

من جانبه وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم شكره للجماهير المغربية و المصرية التي تواجدت في مباراة بنين والتي شهدت فوز الفراعنة ٣ / ١ والتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وأكد حسام حسن أن الفيديو المنتشر تم فهمه بالخطأ و أن  الجماهير المغربية و تحديدا في أكادير كانت ومازالت مساندة للمنتخب فكيف له أن يهاجمهم أو ينتقدهم، موجها الشكر للجماهير المغربية والجماهير المصرية الذين تواجدوا في الملعب لمؤازرتنا.

وكان منتخب مصر قد نجح في العبور إلى دور الـ8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه على منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم منتخب مصر أولًا عن طريق مروان عطية في الدقيقة 69، قبل أن يعادل منتخب بنين النتيجة بواسطة جوديل دوسو في الدقيقة 83، ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي لحسم بطاقة التأهل.

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر في تسجيل الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 97، ليمنح المنتخب أفضلية واضحة، قبل أن يعزز محمد صلاح التقدم بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، مؤكدًا تأهل مصر إلى الدور ربع النهائي.

حسام حسن منتخب مصر منتخب بنين بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية المنتخب المصري المغرب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

