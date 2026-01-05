حسام حسن: حزين لإصابة محمد حمدي وسنقاتل في ربع النهائي من أجل اللقب

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن حزنه الشديد لإصابة محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي، مؤكدًا في الوقت نفسه سعادته بالفوز والتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال حسام حسن إن منتخب بنين قدم مباراة قوية وكان خصمًا محترمًا، مشيدًا بالأداء الذي ظهر به الفريق المنافس، وموجهًا الشكر للاعبي منتخب مصر على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال اللقاء.

وأكد المدير الفني أن لاعبي المنتخب يمتلكون روحًا قتالية عالية، مشددًا على أنهم سيقاتلون بقوة في مباراة دور الثمانية من أجل مواصلة المشوار في البطولة.

وتطرق حسام حسن إلى حالة محمود تريزيجيه، موضحًا أن اللاعب يعاني من إصابة في أربطة الكاحل، ويتم العمل حاليًا على تجهيزه للمباريات المقبلة.

وأضاف: "أحترم جميع المنتخبات، لكننا كمنتخب مصر نبحث دائمًا عن الفوز والتتويج باللقب، فالكرة لا تعترف بالتاريخ بقدر ما تعترف بالأداء داخل الملعب".

وأشاد حسام حسن بالروح العالية التي يظهر بها لاعبو المنتخب خلال البطولة، موجهًا لهم الشكر على التزامهم ومجهوداتهم، مؤكدًا أن اسم الراحل محمود الجوهري سيظل قيمة كبيرة ومصدر إلهام بالنسبة له.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني سيبدأ اعتبارًا من الغد التحضير لمواجهة دور الثمانية، مشددًا على جاهزية المنتخب لمواجهة أي منافس قادم.