ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

أعرب محمود عبد الوهاب، الناقد الرياضي المتواجد في المغرب، عن سعادته بتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا رغم انتقاده الأداء الذي ظهر عليه منتخب مصر خصوصًا بعد تسجيل الهدف الأول وقبل استقبال هدف التعادل.

وقال محمود عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الحمد لله على المكسب وكان هناك تفاؤل قبل المباراة بتحقيق الانتصار، وكان هناك حرص على عدم التقليل من منتخب بنين».

وأردف قائلًا: «كان لازم نواصل الضغط بعد إحراز الهدف الأول لمنتخب مصر، وتم توبيخ أحمد سيد زيزو بسبب الهدف الذي جاء من منتخب بنين»، مشيرًا إلى أن حسام حسن طلب من اللاعبين بعدها «أنهم يلعبوا الكرة لقدام ومفيش كرة تتلعب لورا».

وحول واقعة احتفال حسام حسن بالهدف الثالث والتي أثارت جدلًا، قال عبد الوهاب: «بعض جماهير المغرب في مباراة مصر وبنين كانت تُشجع منتخب بنين في اللقاء، ولكن حسام حسن بعد الهدف الثالث ذهب إليهم وطلب منهم أنه عليهم أن يشجعوا منتخب مصر كمنتخب عربي».

واستطرد عبد الوهاب قائلًا: «ولكن حينما تم سؤاله في المؤتمر الصحفي قال إنه لم يكن يقصد ذلك فلا نريد أن نثير الجدل طالما هو نفى الأمر».