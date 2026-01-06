قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة حادث في غزة
ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مع برودة الطقس.. احذر نقص هذه الفيتامينات في جسمك
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
وزارة الخارجية الأمريكية: نصف الكرة الغربي منطقة نفوذ خاصة بالولايات المتحدة
ترامب: لسنا في حرب مع فنزويلا.. والانتخابات لن تجرى الشهر المقبل
مندوب فنزويلا بالأمم المتحدة يتهم أمريكا بارتكاب هجوم مسلح غير شرعي على بلاده
سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس
بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026
تهم مرتبطة بالإرهاب وتهريب الكوكايين.. تفاصيل محاكمة مادورو بالولايات المتحدة
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر أو تداول محتوى خادش للآداب العامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

حسام حسن
حسام حسن
يارا أمين

أعرب محمود عبد الوهاب، الناقد الرياضي المتواجد في المغرب، عن سعادته بتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا رغم انتقاده الأداء الذي ظهر عليه منتخب مصر خصوصًا بعد تسجيل الهدف الأول وقبل استقبال هدف التعادل.

وقال محمود عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الحمد لله على المكسب وكان هناك تفاؤل قبل المباراة بتحقيق الانتصار، وكان هناك حرص على عدم التقليل من منتخب بنين».

وأردف قائلًا: «كان لازم نواصل الضغط بعد إحراز الهدف الأول لمنتخب مصر، وتم توبيخ أحمد سيد زيزو بسبب الهدف الذي جاء من منتخب بنين»، مشيرًا إلى أن حسام حسن طلب من اللاعبين بعدها «أنهم يلعبوا الكرة لقدام ومفيش كرة تتلعب لورا».

وحول واقعة احتفال حسام حسن بالهدف الثالث والتي أثارت جدلًا، قال عبد الوهاب: «بعض جماهير المغرب في مباراة مصر وبنين كانت تُشجع منتخب بنين في اللقاء، ولكن حسام حسن بعد الهدف الثالث ذهب إليهم وطلب منهم أنه عليهم أن يشجعوا منتخب مصر كمنتخب عربي».

واستطرد عبد الوهاب قائلًا: «ولكن حينما تم سؤاله في المؤتمر الصحفي قال إنه لم يكن يقصد ذلك فلا نريد أن نثير الجدل طالما هو نفى الأمر».

محمود عبد الوهاب منتخب مصر صدى البلد زيزو حسام حسن مباراة مصر وبنين

