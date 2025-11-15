الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025.. دليل شامل بالأسماء الجديدة

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025 .. يتصدر برنامج تكافل وكرامة عمليات البحث في مصر خلال شهر نوفمبر 2025، مع استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في تحديث بيانات المستفيدين وإضافة أسماء جديدة ضمن قوائم الدعم النقدي المخصص للفئات الأكثر احتياجًا.

وأتاحت الوزارة خدمة الاستعلام الإلكتروني المجاني عن حالة الطلب باستخدام الرقم القومي، بهدف تسهيل وصول الأسر المستحقة إلى معلوماتهم دون الحاجة للتوجه للمكاتب الحكومية أو الوقوف في طوابير الانتظار، وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي وضمان الشفافية في منظومة الدعم الاجتماعي.

ويعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، في ظل اهتمام كبير بالفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقات وكبار السن والنساء المعيلات والأسر التي بلا دخل ثابت.

وساهم البرنامج منذ إطلاقه في حماية ملايين المواطنين من الفقر، عبر تقديم دعم نقدي يساعدهم في مواجهة ظروف الحياة الصعبة وتوفير احتياجاتهم المعيشية الأساسية.

أهمية برنامج تكافل وكرامة

يُعد برنامج تكافل وكرامة ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، حيث تستفيد منه الأسر ذات الدخل المنخفض، إضافة إلى الفئات المهمشة مثل الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة. ويهدف البرنامج إلى سد الفجوة المعيشية وتوفير شبكة أمان اقتصادي ترفع مستوى حياة الأسر الفقيرة، وتضمن حصولها على احتياجاتها من الغذاء والدواء والتعليم.

وتولي وزارة التضامن اهتمامًا خاصًا بالأطفال الملتحقين بالتعليم ضمن برنامج تكافل، إذ يشترط انتظام الأبناء في الدراسة لضمان استمرار صرف الدعم، ما يسهم في خفض نسب التسرب المدرسي وتشجيع الأسر على دعم تعليم أبنائها.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن خدمة إلكترونية مجانية للاستعلام عن موقف الدعم النقدي عبر الإنترنت، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، ويمكن القيام بالاستعلام عبر الخطوات الآتية

الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص للخدمة عبر الرابط الإلكتروني

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجتك

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح

الضغط على زر استعلام

تظهر النتيجة مباشرة على الشاشة

وتشمل نتيجة الاستعلام أحد ثلاثة أوضاع: قبول أو قيد المراجعة أو رفض، مع توضيح حالة المستندات أو مواعيد الصرف المتوقعة للمستفيدين المقبولين.

نتائج الاستعلام عن تكافل وكرامة

عند إدخال الرقم القومي بشكل صحيح على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، تظهر إحدى الحالات الآتية:

مقبول: أي أن المتقدم تمت مراجعة ملفه واعتماده ضمن قوائم المستفيدين، وسيتم صرف قيمة المعاش خلال الشهر الجاري أو الشهر الذي يليه.

قيد المراجعة: يدل على أن البيانات ما زالت تحت الفحص، وقد تحتاج لمزيد من الوقت للاعتماد النهائي.

مرفوض: يعني عدم انطباق الشروط أو نقص بعض المستندات المطلوبة، وفي هذه الحالة يمكن تقديم تظلم إلكتروني مع رفع الأوراق الداعمة لقبول الطلب.

وتتيح الوزارة خدمة إلكترونية لتقديم التظلمات من خلال نفس الموقع، ويتم مراجعتها خلال فترة زمنية محددة لضمان العدالة لجميع المتقدمين.

الاستعلام عن الأسماء الجديدة لتكافل وكرامة 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا رسميًا مخصصًا لمعرفة الأسماء الجديدة التي تم إدراجها ضمن برنامج تكافل وكرامة لعام 2025، حيث يمكن للمواطنين الدخول عبر الرابط للتحقق من إدراج أسمائهم ضمن قوائم المستحقين بعد التحديث الأخير

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين فقط، بعد إعادة فحص طلبات التقديم التي استقبلتها الوزارة مؤخرًا، بهدف إزالة غير المستحقين وإضافة أسر جديدة تعاني ظروفًا اقتصادية صعبة.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

تشمل الفئات المستحقة للدعم ضمن البرنامج قائمة واسعة تراعي الحالات الاجتماعية والإنسانية الآتية:

كبار السن فوق 65 عامًا بشرط عدم امتلاك دخل ثابت

ذوو الإعاقة بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة

النساء المعيلات مثل الأرامل والمطلقات وزوجات السجناء

الأطفال والأيتام المنتظمون في التعليم

الأسر التي لا تمتلك مصدر دخل حكومي أو معاش

وتحرص الوزارة على التحقق من هذه الحالات ميدانيًا لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

شروط القبول في تكافل وكرامة

تطبق وزارة التضامن عددًا من الشروط الصارمة لقبول الطلبات، منعًا لإهدار أموال الدعم أو استغلالها من غير المستحقين وتشمل الشروط الآتية:

أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية

امتلاك بطاقة رقم قومي سارية لجميع أفراد الأسرة

عدم امتلاك عقارات أو أراض تتجاوز الحد المسموح

الانتظام الدراسي للأطفال بالنسبة لدعم تكافل

اجتياز بحث اجتماعي يؤكد أحقية الأسرة

ويتم تطبيق هذه الشروط بدقة قبل إدراج الاسم في قوائم المستحقين.

كيفية التسجيل في تكافل وكرامة

للانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة، يجب على المواطن التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة للوزارة، وتقديم المستندات الآتية:

صورة بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة فوق 15 سنة

شهادات ميلاد مميكنة للأطفال

قسيمة الزواج أو الطلاق

إثبات دخل أو ما يثبت عدم وجود مصدر دخل

قيد دراسي للأطفال في مراحل التعليم

كود إعاقة من اللجنة الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة

بعد تقديم المستندات، يتم إجراء بحث اجتماعي واستعلام ميداني للتأكد من صحة البيانات.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025 سيبدأ في الأسبوع الأول من الشهر، عبر بطاقات "ميزة" أو من خلال مكاتب البريد، المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

كما يتم إرسال رسائل نصية للمقبولين حديثًا، تتضمن مواعيد الصرف وأماكن استلام البطاقات المخصصة لصرف الدعم، بهدف تسهيل إجراءات الصرف وتجنب الزحام، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بصورة ميسرة ومنظمة.