نجاح تنفيذ تجربة زراعة محصول فول الصويا بالوادي الجديد.. فيديو

نشرت القناة الأولى، تقرير عن نجاح تنفيذ تجربة زراعة محصول فول الصويا بالوادي الجديد وتحقيق إنتاجية مرتفعة.

وذكر التقرير، أن فريق من مركز بحوث الصحراء، قام بتنفيذ تجربة زراعة محصول فول الصويا بالوادي الجديد تحديدا في مركز الخارجة.

وتعتبر هذه التجربة بشري مهمة في ملف الأمن الغذائي، حيث تنتج تجربة زراعة محصول فول الصويا بالوادي الجديد، وحققت إنتاجية مرتفعة ما بين 900 إلى 950 كيلو جرام للفدان من فول الصويا.

تأتي هذه التجربة ضمن جهود الدولة لسد الفجوة الغذائية في المحاصيل الزيتية واعتمدوا على تطبيق نظام التحليل الزراعي للذرة الشامية على فول الصويا لتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه.