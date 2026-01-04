قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور
150 نسخة فقط | إصدار ثلجي لسيارة جيب رانجلر Snow Trace.. وهذا سعرها
المستشار بنداري: انتخابات مجلس النواب الحالية أطول استحقاق تاريخي منذ إنشاء الهيئة قبل 9 سنوات
احتجاز تلميذة.. النيابة الإدارية بالغربية تحيل 4 موظفين بمدرسة ابتدائية للمحاكمة التأديبية
أخبار البلد

بسبب حصة الأسمدة.. وزير الزراعة يسير 2 كيلومتر على قدميه لإنصاف مزارع

شيماء مجدي

في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على أوضاع المزارعين، حرص علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارته لمحافظة الفيوم، اليوم، على الاستماع إلى شكوى المزارعين
ومن بينها شكوى أحد مزارعي "قرية منشأة بغداد" بشأن نقص حصة الأسمدة المقررة له.

وعلى الفور، قرر الوزير التحقق ميدانيًا من الشكوى، حيث انتقل بنفسه إلى مقر الجمعية الزراعية، سيرا على الاقدام برفقة المزارع، لمسافة تزيد على 2 كيلو متر، وقام بمراجعة السجلات على أرض الواقع.

وأوضحت المراجعة أن الجمعية قامت بصرف أكثر من 70% من إجمالي كميات الأسمدة المقررة، مع وجود كميات متبقية جارٍ توريدها.

وعلى ضوء ذلك، وجّه وزير الزراعة بسرعة استكمال توريد كافة الكميات الناقصة في ذات اليوم، وبدء التوزيع الفوري على المزارعين دون أي تأخير.

كما قام الوزير بتسجيل رقم هاتف المزارع شخصيًا، مؤكدًا حرصه على المتابعة المباشرة، متعهدًا بإجراء اتصال في اليوم التالي للتأكد من استلامه كامل حصته من الأسمدة.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرارها في متابعة شكاوى المزارعين بكل جدية، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج لمستحقيها، ودعم الفلاح المصري باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

مرض منتشر.. سبب وفاة السيناريست هناء عطية | التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

كيف يمكن احتساب قيمة زكاة المال؟.. أمين الإفتاء يجيب

عملت ذنب كبير وعاوز أتوب؟.. أمين الإفتاء: لا يجوز للمسلم أن يقنط من رحمة الله

فعاليات دورتين متخصصتين عن التحكيم الأسري وفقه المواريث

انطلاق فعاليات دورتين متخصصتين عن التحكيم الأسري وفقه المواريث بأكاديمية الأزهر

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: منعة الحب

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

