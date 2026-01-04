بسبب حصة الأسمدة.. وزير الزراعة يسير 2 كيلومتر على قدميه لإنصاف مزارع

في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على أوضاع المزارعين، حرص علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارته لمحافظة الفيوم، اليوم، على الاستماع إلى شكوى المزارعين

ومن بينها شكوى أحد مزارعي "قرية منشأة بغداد" بشأن نقص حصة الأسمدة المقررة له.

وعلى الفور، قرر الوزير التحقق ميدانيًا من الشكوى، حيث انتقل بنفسه إلى مقر الجمعية الزراعية، سيرا على الاقدام برفقة المزارع، لمسافة تزيد على 2 كيلو متر، وقام بمراجعة السجلات على أرض الواقع.

وأوضحت المراجعة أن الجمعية قامت بصرف أكثر من 70% من إجمالي كميات الأسمدة المقررة، مع وجود كميات متبقية جارٍ توريدها.

وعلى ضوء ذلك، وجّه وزير الزراعة بسرعة استكمال توريد كافة الكميات الناقصة في ذات اليوم، وبدء التوزيع الفوري على المزارعين دون أي تأخير.

كما قام الوزير بتسجيل رقم هاتف المزارع شخصيًا، مؤكدًا حرصه على المتابعة المباشرة، متعهدًا بإجراء اتصال في اليوم التالي للتأكد من استلامه كامل حصته من الأسمدة.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرارها في متابعة شكاوى المزارعين بكل جدية، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج لمستحقيها، ودعم الفلاح المصري باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي.

