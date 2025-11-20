لثاني شهر على التوالي.. واردات الصين من فول الصويا الأمريكية "صفر"

لثاني شهر على التوالي، لم تستورد الصين فول الصويا من أميركا، وذلك خلال أكتوبر تشرين الأول، فيما ارتفع إجمالي وارداتها لمستوى قياسي بدعم من مشتريات من جنوب إفريقيا.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس، العشرين من نوفمبر تشرين الثاني، عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، تراجعت الواردات الصينية من فول الصويا الأميركية إلى صفر، من 541.4 ألف طن متري قبل عام.

وتراجعت الشحنات الصينية وهي أكبر مستورد لفول الصويا في العالم، بعد فرض بكين تعرفات مرتفعة على فول الصويا الأميركية في وقت سابق من العام، واستنزاف المخزونات الأميركية المحصودة سابقاً.

على النقيض من ذلك، قفزت واردات الصين من البرازيل الشهر الماضي بنسبة 28.8% على أساس سنوي لتصل إلى 7.12 مليون طن، وهو ما يمثل 75.1% من إجمالي واردات الصين من هذه البذور الزيتية، بحسب بيانات الجمارك. في حين ارتفعت شحنات الأرجنتين بنسبة 15.4% لتصل إلى 1.57 مليون طن، وهو ما يشكل سدس الإجمالي.

أما فيما يتعلق بإجمالي الواردات الصينية من فول الصويا، فقد سجلت 9.48 مليون طن متري الشهر الماضي وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وفي أول 10 أشهر من العام الجاري، استوردت الصين 70.81 مليون طن من البرازيل ارتفاعاً بنسبة 4.5% على أساس سنوي، و4.46 مليون طن من الأرجنتين بزيادة 23.9%.

بعد أن تجنبت الصين إلى حد كبير استيراد فول الصويا الأميركية لعدة أشهر خلال حالة التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، عادت الصين لتعزيز مشترياتها عقب المحادثات التي جرت في أواخر الشهر الماضي بين زعيمي البلدين في كوريا الجنوبية.





