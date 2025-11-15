اليوم صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2025

تتابع اليوم وزارة التضامن الإجتماعي، عملية صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2025 من خلال منافذ الصرف .

وأوضحت وزارة التضامن الإجتماعي، أن صرف مساعدات تكافل وكرامة من خلال مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الإجتماعي ومن ماكينات الصراف الالي ال ATM .

ووضعت الوزارة كافة الاستعدادات اللازمة لصرف مساعدات تكافل وكرامة ل 4.7 مليون مستحق .

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن زيادة الدعم النقدى الشهري لبرنامج تكافل وكرامة لـ 900 جنيه، أعتباراً من قبض شهر يوليو الماضى، و تم مضاعفة عدد الاسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلي 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (17 مليون فرد)، من مستفيدي برنامج الاستحقاق الأسري "تكافل" من الاسر التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتي مرحلة التعليم الجامعي، ومستفيدي برنامج الاستحقاق الفردي "كرامة" الذي يخدم المسنين من 65 سنة فأكثر وذوي الإعاقة والأيتام والفتيات اللاتي بلغن 50 عاما بدون زواج والارامل والمطلقات اللاتي لم ينجبن بالإضافة لغيرها من فئات العمالة غير المنتظمة، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية والجماعية.

وأطلقت وزارة التضامن الإجتماعي برنامج تكافل وكرامة في يناير 2015، و هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي.

أماكن صرف مساعدات تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم المالية من خلال المنافذ الآتية:

فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة بجميع المحافظات.

الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

مكاتب البريد التي خصصتها الوزارة لتقديم خدمات الصرف للمستفيدين من البرنامج.

وشددت الوزارة على ضرورة استخدام بطاقة تكافل أو كرامة المسجلة باسم المستحق فقط، حرصًا على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة عبر موقعها الرسمي باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار برنامج تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية.

إدخال الاسم الرباعي للمستحق.

تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه (أكتوبر 2025).

كتابة رقم الهاتف المسجل لدى الوزارة.

الضغط على كلمة "استعلام" لعرض جميع البيانات الخاصة بالمستحق.

وأكدت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية تسهّل على المواطنين معرفة موعد الصرف وقيمة الاستحقاق، من دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب، دعمًا للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.