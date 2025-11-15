قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور
مؤمن زكريا يوجه رسالة مؤثرة.. "لو حد زعلان مني يسامحني"
عالية المهدي: أرفض الدعم النقدي لهذه الأسباب.. الموارد البشرية طاقة جبارة يجب الاستفادة من تصديرها | فيديو
فضل الصلاة على النبي.. عبادة تجمع خيرات الدنيا ونعيم الآخرة
بقوة 440 حصانًا.. أودي SQ5 بتعديل مميز من ABT | صور
حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة
أبل تطلق iOS 19.2 التجريبي الثاني.. تحسينات جديدة مذهلة
ترامب : الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية قريبا جدا
تعديلات جديدة على جدول الجولة الخامسة في دوري الكرة الطائرة
هشام نصر: إدارة الزمالك قررت دعم ومساندة أولاد كابتن محمد صبري
ترامب يقاضي هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.. ماذا فعلت؟
تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الراحل محمد صبري
أخبار البلد

اليوم صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2025

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تتابع اليوم وزارة التضامن الإجتماعي، عملية صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2025 من خلال منافذ الصرف .

وأوضحت وزارة التضامن الإجتماعي، أن صرف مساعدات تكافل وكرامة من خلال مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الإجتماعي ومن ماكينات الصراف الالي ال ATM .

ووضعت الوزارة كافة الاستعدادات اللازمة لصرف مساعدات تكافل وكرامة ل  4.7 مليون مستحق .

وأعلنت  الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن زيادة الدعم النقدى الشهري لبرنامج تكافل وكرامة لـ  900 جنيه، أعتباراً من قبض شهر  يوليو الماضى، و تم مضاعفة عدد الاسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلي 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (17 مليون فرد)، من مستفيدي برنامج الاستحقاق الأسري "تكافل" من الاسر التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتي مرحلة التعليم الجامعي، ومستفيدي برنامج الاستحقاق الفردي "كرامة" الذي يخدم المسنين من 65 سنة فأكثر وذوي الإعاقة والأيتام والفتيات اللاتي بلغن 50 عاما بدون زواج والارامل والمطلقات اللاتي لم ينجبن بالإضافة لغيرها من فئات العمالة غير المنتظمة، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية والجماعية.

وأطلقت وزارة التضامن الإجتماعي برنامج تكافل وكرامة في يناير 2015، و هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي.

أماكن صرف مساعدات تكافل وكرامة 

يمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم المالية من خلال المنافذ الآتية:

فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة بجميع المحافظات.

الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

مكاتب البريد التي خصصتها الوزارة لتقديم خدمات الصرف للمستفيدين من البرنامج.

وشددت الوزارة على ضرورة استخدام بطاقة تكافل أو كرامة المسجلة باسم المستحق فقط، حرصًا على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة عبر موقعها الرسمي باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار برنامج تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية.

إدخال الاسم الرباعي للمستحق.

تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه (أكتوبر 2025).

كتابة رقم الهاتف المسجل لدى الوزارة.

الضغط على كلمة "استعلام" لعرض جميع البيانات الخاصة بالمستحق.

وأكدت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية تسهّل على المواطنين معرفة موعد الصرف وقيمة الاستحقاق، من دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب، دعمًا للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

