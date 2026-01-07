لا تهاون مع المخالفات.. الصحة: إغلاق 32 مركز إدمان غير مرخص في حملة رقابية مكثفة

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 32 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في محافظات الإسكندرية، والشرقية، والبحيرة، والدقهلية، بسبب مزاولة النشاط دون تراخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان الالتزام بالمعايير وحماية صحة المواطنين.

‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملات تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بالمديريات الصحية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، أسفرت عن إغلاق هذه المنشآت المخالفة.

المراكز المغلقة

‎وشملت الإغلاقات في محافظة الإسكندرية 8 مراكز بمناطق أبو تلات والعجمي، وهي: مركز “طريق الحياة”، ومؤسسة “حياة جديدة”، ومركز “مش لوحدك”، ومركز “اختار حياتك”، ومركز “مستقبل” (رجال)، ومركز “مستقبل” (سيدات)، ومركز “دار الصفا”، ومركز “حياة الحرية”.

المراكز المغلقة

إغلاق 11 مركزًا بمدينة العاشر من رمضان

كما أغلقت 11 مركزًا بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، وهي: مركز “سكون”، ومركز “أجيال المستقبل”، ومركز “تفاؤل أمل”، ومركز “الأمل”، ومركز “البركة”، ومركز “الصفا”، ومركز “طريق النجاة”، ومركز “الحرية”، ومركز “صناع الأمل”، ومركز “الأصيل”، ومركز “الصفا”.

المراكز المغلقة

‎وفي مناطق أبو تلات والكنج بالإسكندرية، ودمنهور بمحافظة البحيرة، أغلقت 11 مركزًا آخر، وهي: مركز بريفد، مركز شمندورة، مركز هارون 1، مركز هارون 2، مركز صفا (سيدات)، مركز صفا (رجال)، مركز الحرية الكنج، مركز برافو، مركز مش لوحدك، مركز طريقي، مركز بر الأمان.

المراكز المغلقة

‎أما في محافظة الدقهلية، فقد تم المرور على مركزين مرخصين؛ الأول مركز نقاء للطب النفسي وعلاج الإدمان، حيث تم تحرير محضر بمخالفات دوائية في قسم ثاني المنصورة، والثاني مركز الدلتا للطب النفسي وعلاج الإدمان بطلخا، حيث تم تحرير محضر بمخالفات دوائية في قسم شرطة طلخا، مع إنذار بتلافي السلبيات خلال 15 يومًا.

‎وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية في جميع المحافظات.

وشملت المخالفات غياب المدير الفني، ومزاولة المهنة بدون ترخيص، وقصور في مكافحة العدوى والتجهيزات، وعدم انتظام السجلات، ومخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة، وعدم تصويب مخالفات سابقة.

‎من جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن هذه المراكز خالفت قوانين تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004)، وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009)، بالإضافة إلى اشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مما يشكل خطرًا جسيمًا على حياة النزلاء.

‎ودعا النحاس المواطنين إلى التحقق من تراخيص المنشآت الطبية قبل التعامل معها، وتقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال الرسائل على الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.