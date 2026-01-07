قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جرينلاند والنفط الفنزويلي.. ملامح سياسة ترامب الجديدة للأمن والطاقة.. تفاصيل
أبو شقة يرد على تصريحات سري الدين بشأن اتباعه سياسة الإقصاء وفصل الوفديين
بركان "سيميرو" يثور ست مرات في إندونيسيا وسحب الرماد ترتفع حتى 900 متر
لا تهاون مع المخالفات.. الصحة: إغلاق 32 مركز إدمان غير مرخص في حملة رقابية مكثفة
تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة
مطلق النار في جامعة براون يعترف بجريمته في مقطع فيديو
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
البابا تواضروس: الرئيس السيسي يرعى جميع المصريين ويشاركهم في جميع المناسبات
الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا.. وشديد البرودة ليلًا
شوبير عن مباراة كوت ديفوار: اختبار قوي
البابا تواضروس الثاني يبعث رسائل للمصريين في عيد الميلاد المجيد
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
أخبار العالم

مطلق النار في جامعة براون يعترف بجريمته في مقطع فيديو

محمد على

اعترف الشخص الذي وصف نفسه بأنه "وحش" ​​والمتسبب في إطلاق النار الجماعي والعمل الإرهابي ذي دوافع الإنتقامية على مايبدو في جامعة براون وقتله أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بارتكاب الجرائم في مقطع فيديو تم تصويره بعد الحادث، لكنه لم يذكر بنفسه أي دافع لارتكاب ما فعله، حسبما ذكرت السلطات يوم الثلاثاء.

قتل المسلح “كلاوديو نيفيس فالينتي” شخصين وأصاب تسعة آخرين قبل أن يقتل أيضاً أستاذاً في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كان قد درس معه سابقاً، بعد يومين.

هراء ترامب

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه أثناء تفتيش مخزن حيث لجأ نيفيس فالينتي على ما يبدو وانتحر لاحقاً، عثروا على مقطع فيديو له يعترف فيه بإطلاق النار.

ذكر القاتل المنتحر :"أحب بشكل خاص هراء ترامب، فقد وصفني بالحيوان، وهذا صحيح. أنا حيوان وهو كذلك، لكنني لا أكنّ أي حب أو كراهية لأمريكا"، هذا ما قاله وفقاً لنص وزارة العدل المترجم من البرتغالية.

في ذروة عملية البحث التي استمرت لأيام عن مطلق النار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين: "نأمل أن يتمكنوا من القبض على هذا الوحش".

نفذ نيفيس فالينتي عملية إطلاق النار الجماعي في الكلية في 13 ديسمبر قبل أن يتوجه إلى منزل البروفيسور الشهير في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نونو لوريرو ويقتله بعد يومين.

وقالت وزارة العدل: "اعترف نيفيس فالينتي بأنه كان يخطط لإطلاق النار في جامعة براون لفترة طويلة".

تابعت الوزارة "على الرغم من أن نيفيس فالينتي صرح بأن جامعة براون كانت هدفه المقصود، إلا أنه بناءً على المراجعة الأولية للأدلة التي تم جمعها، لم يقدم دافعاً لاستهداف الطلاب في جامعة براون أو الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ولم يبدِ أي ندم أثناء التسجيلات".

وألقى باللوم على الطالبين الضحيتين من جامعة براون - إيلا كوك، نائبة رئيس رابطة الحزب الجمهوري بالجامعة، ومحمد عزيز أومورزوكوف، وهو في الأصل من أوزبكستان - في وفاتهما.

وحش مطلق النار جامعة براون جريمته مقطع فيديو سلسلة جرائم القتل الولايات المتحدة الأمريكية وزارة العدل الأمريكية

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

أرشيفية

عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

نانسي عجرم

نانسي عجرم توضح رأيها في عمليات التجميل

فردوس عبد الحميد

مهرجان المسرح العربي ووزارة الثقافة يكرمان نخبة من النجوم ورموز الإبداع.. صور

حمدى غيث

فى ذكراه.. تأثر حمدي غيث نفسيا بسبب شقيقه وزواجه مرتين

مكرونة الطاسة في 10 دقائق.. طريقة سريعة بطعم المطاعم

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

