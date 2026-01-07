مطلق النار في جامعة براون يعترف بجريمته في مقطع فيديو

اعترف الشخص الذي وصف نفسه بأنه "وحش" ​​والمتسبب في إطلاق النار الجماعي والعمل الإرهابي ذي دوافع الإنتقامية على مايبدو في جامعة براون وقتله أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بارتكاب الجرائم في مقطع فيديو تم تصويره بعد الحادث، لكنه لم يذكر بنفسه أي دافع لارتكاب ما فعله، حسبما ذكرت السلطات يوم الثلاثاء.

قتل المسلح “كلاوديو نيفيس فالينتي” شخصين وأصاب تسعة آخرين قبل أن يقتل أيضاً أستاذاً في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كان قد درس معه سابقاً، بعد يومين.

هراء ترامب

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه أثناء تفتيش مخزن حيث لجأ نيفيس فالينتي على ما يبدو وانتحر لاحقاً، عثروا على مقطع فيديو له يعترف فيه بإطلاق النار.

ذكر القاتل المنتحر :"أحب بشكل خاص هراء ترامب، فقد وصفني بالحيوان، وهذا صحيح. أنا حيوان وهو كذلك، لكنني لا أكنّ أي حب أو كراهية لأمريكا"، هذا ما قاله وفقاً لنص وزارة العدل المترجم من البرتغالية.

في ذروة عملية البحث التي استمرت لأيام عن مطلق النار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين: "نأمل أن يتمكنوا من القبض على هذا الوحش".

نفذ نيفيس فالينتي عملية إطلاق النار الجماعي في الكلية في 13 ديسمبر قبل أن يتوجه إلى منزل البروفيسور الشهير في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نونو لوريرو ويقتله بعد يومين.

وقالت وزارة العدل: "اعترف نيفيس فالينتي بأنه كان يخطط لإطلاق النار في جامعة براون لفترة طويلة".

تابعت الوزارة "على الرغم من أن نيفيس فالينتي صرح بأن جامعة براون كانت هدفه المقصود، إلا أنه بناءً على المراجعة الأولية للأدلة التي تم جمعها، لم يقدم دافعاً لاستهداف الطلاب في جامعة براون أو الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ولم يبدِ أي ندم أثناء التسجيلات".

وألقى باللوم على الطالبين الضحيتين من جامعة براون - إيلا كوك، نائبة رئيس رابطة الحزب الجمهوري بالجامعة، ومحمد عزيز أومورزوكوف، وهو في الأصل من أوزبكستان - في وفاتهما.