الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

في يوم ميلاد الشيخ ماهر المعيقلي: مسيرة علمٍ وصوتٍ قرآنيٍ عذب

الشيخ ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام
الشيخ ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام
إيمان طلعت

يوافق اليوم، الأربعاء 7 يناير، ذكرى ميلاد الشيخ ماهر المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، حيث ولد في 7 يناير 1969، ويُعرف بصوته العذب وقراءته المتقنة للقرآن الكريم. 

ذكرى ميلاد الشيخ ماهر المعيقلي

 هو أحد أئمة الحرم المكي والمشهود له بالكفاءة وعذوبة صوته، وله عشاقه ومحبيه في جميع أركان الوطن العربي والمسلمين في الخارج.

من هو الشيخ ماهر المعيقلي

الشيخ الدكتور ماهر بن حمد بن معيقل المعيقلي، صاحب صوت مميز في تلاوة القرآن الكريم، ودرس بكلية المعلمين في المدينة المنورة، وتخرج فيها معلماً لمادة الرياضيات.

وانتقل الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي للعمل بمكة المكرمة معلما، ثم أصبح مرشدا طلابيا في مدرسة الأمير عبد المجيد بمكة المكرمة.

حصل الدكتور ماهر المعيقلي على درجة الماجستير سنة 1425هـ في كلية الشريعة بقسم الفقه من جامعة أم القرى، ثم حصل فيها على درجة الدكتوراه في التفسير سنة 1432هـ.

نال ماهر المعيقلي درجة الدكتوراه في الفقه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى سنة 1434هـ، وعمل أستاذا مساعدا بقسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، وشغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

وتولى الشيخ ماهر المعيقلي إمامة وخطابة جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة، ثم إمامة المصلين بالمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك في العامين 1426 و1427هـ.

ثم تولى ماهر المعيقلي لاحقا إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك عام 1428هـ، وعيّن إماما رسمياً للمسجد الحرام في ذلك العام حتى الآن.

ويعد الدكتور المعيقلي من أشهر القرّاء في العالم الإسلامي ويتميز بصوت جميل ورائع.

المعيقلي ماهر المعيقلي ذكرى ميلاد ماهر المعيقلي

علي جمعة

علي جمعة: المؤمن يعيش في النور ويأنف من الظلمات

الشيخ ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام

في يوم ميلاد الشيخ ماهر المعيقلي: مسيرة علمٍ وصوتٍ قرآنيٍ عذب

لتعزيز الوعي.. أمين البحوث الإسلامية يستقبل وفد الاتحاد المصري للكيانات الشبابية

لتعزيز الوعي.. أمين البحوث الإسلامية يستقبل وفد الاتحاد المصري للكيانات الشبابية

