مندوب الصين بمجلس الأمن: أمريكا وضعت قوتها فوق الجهود الدبلوماسية

أكد مندوب الصين بمجلس الأمن، أن الولايات المتحدة وضعت قوتها فوق الجهود الدبلوماسية وشكلت تهديدا للسلم والأمن.
وقال مندوب الصين في جلسة مجلس الأمن: ندعو للإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
وأضاف مندوب الصين بمجلس الأمن:" الولايات المتحدة تجاوزت المجلس ونفذت عملية في فنزويلا".
وأكمل مندوب الصين بمجلس الأمن:" الولايات المتحدة ليست شرطي العالم".
ولفت مندوب الصين بمجلس الأمن: “الإجراءات الأمريكية في فنزويلا تقوض السلم والأمن”.
وتابع مندوب الصين بمجلس الأمن:" بكين على استعداد لتقديم الجهود اللازمة للحفاظ على السلم والأمن".