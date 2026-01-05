مندوب الصين بمجلس الأمن: أمريكا وضعت قوتها فوق الجهود الدبلوماسية

أكد مندوب الصين بمجلس الأمن، أن الولايات المتحدة وضعت قوتها فوق الجهود الدبلوماسية وشكلت تهديدا للسلم والأمن.

وقال مندوب الصين في جلسة مجلس الأمن: ندعو للإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وأضاف مندوب الصين بمجلس الأمن:" الولايات المتحدة تجاوزت المجلس ونفذت عملية في فنزويلا".

وأكمل مندوب الصين بمجلس الأمن:" الولايات المتحدة ليست شرطي العالم".

ولفت مندوب الصين بمجلس الأمن: “الإجراءات الأمريكية في فنزويلا تقوض السلم والأمن”.

وتابع مندوب الصين بمجلس الأمن:" بكين على استعداد لتقديم الجهود اللازمة للحفاظ على السلم والأمن".