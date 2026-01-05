مندوب روسيا بمجلس الأمن: ندعو للإفراج عن مادورو.. ويجب عدم تدخل أمريكا في شأن أي دولة أخرى

أكد مندوب روسيا بمجلس الأمن، أنه يجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأدان مندوب روسيا في جلسة مجلس الأمن، العملية التي قامت بها الولايات المتحدة في فنزويلا واختطاف الرئيس الفنزويلي.

وتابع مندوب روسيا بمجلس الأمن:" ندعو للإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونتضامن مع الشعب الفنزويلي في مواجهة العدوان الأمريكي".

وأكمل مندوب روسيا بمجلس الأمن: “نأمل أن يتخلى المجتمع الدولي عن سياسة الكيل بمكيالين”.

ولفت مندوب روسيا بمجلس الأمن: لا يمكن أن تعين الولايات المتحدة نفسها قاضيا يملك الحق للتدخل في أي دولة".