دخل إضافي لـ الأسرة.. هل يتسبب في وقف معاش تكافل وكرامة ؟

يشغل بال العديد من الأسر المستفيدة من برامج الدعم الإجتماعي تكافل وكرامة ، معرفة ما إذا كان هناك دخل إضافي يحرم الأسر من استمرار حصولهم على مساعدات التضامن الاجتماعي.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي تفاصيل حصول الأسر على الدعم الإجتماعي تكافل وكرامة .

وحدد قانون الضمان الإجتماعي ولائحته التنفيذية عدداً من الضوابط التي تمكن الأسر من الاستمرار في صرف الدعم دون مخالفة أو تعرض لوقف المساعدة.

طبقا لنص القانون على ، تحدد قيمة الحد الأدنى والأقصى لهذه المساعدات بناءً من قرار صادر من مجلس الوزراء، لتحديد قيمة المساعدة الشهرية للأسرة المستفيدة، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.

ويتم صرف المساعدات الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.

ويجوز لرئيس الوزراء استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون.

متى يوقف صرف الدعم؟

يوقف صرف الدعم حال عدم صرف المستفيد له لمدة شهرين متتاليين، و تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية للحالة والتحقق من أسباب الانقطاع عن الصرف.

صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2025 اليوم

تتابع اليوم السبت وزارة التضامن الإجتماعي، عملية صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2025 من خلال منافذ الصرف .

وأوضحت وزارة التضامن الإجتماعي، أن صرف مساعدات تكافل وكرامة من خلال مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الإجتماعي ومن ماكينات الصراف الالي ال ATM .

ووضعت الوزارة كافة الاستعدادات اللازمة لصرف مساعدات تكافل وكرامة لـ 4.7 مليون مستحق .