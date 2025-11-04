رئيس الوزراء: برنامج تكافل وكرامة أصبح حقا تشريعيا ينظمه القانون

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن المنطقة والعالم يموجان بالعديد من الأزمات، مشيرا إلى أن هذه القمة تعقد في خضم ظروف سياسية شديدة التعقيد.

ولفت رئيس الوزراء خلال كلمته بالقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، أن مصر تؤكد على المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة في تحقيق التنمية.

ولفت إلى أن برنامج تكافل وكرامة أصبح حقا تشريعيا ينظمه القانون.

وشدد على أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تطوير الخدمات والبنية التحتية في المناطق الريفية

وأوضح أن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي الوبائي الكبدي، كما أنها تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده.

وشدد على أن مصر تعمل وفق سياسة تربط الحماية بالتنمية بالتمكين الاقتصادي.