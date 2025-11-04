قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر للناشئين يضيف الهدف الثاني أمام هايتي في كأس العالم
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الوزراء: برنامج تكافل وكرامة أصبح حقا تشريعيا ينظمه القانون

إسراء صبري

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن المنطقة والعالم يموجان بالعديد من الأزمات، مشيرا إلى أن هذه القمة تعقد في خضم ظروف سياسية شديدة التعقيد.

ولفت رئيس الوزراء خلال كلمته بالقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، أن مصر تؤكد على المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة في تحقيق التنمية.

ولفت إلى أن برنامج تكافل وكرامة أصبح حقا تشريعيا ينظمه القانون.

وشدد على أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تطوير الخدمات والبنية التحتية في المناطق الريفية

وأوضح أن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي الوبائي الكبدي، كما أنها تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده.

وشدد على أن مصر تعمل وفق سياسة تربط الحماية بالتنمية بالتمكين الاقتصادي.

