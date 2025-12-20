التعادل السلبي يسيطر على ديربي الإسكندرية بكأس عاصمة مصر

سيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في المباراة التي جمعت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلي نقطتين بينما حصل سموحة على أول نقطة في مشوار بطولة كأس عاصمة مصر.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

محمود جنش ـ أبو بكر اليادي ـ محمود علاء ـ عبد الغني محمد ـ مؤمن شريف ـ مصطفي ابراهيم ـ أحمد عاطف ـ أحمد ناجي ـ نور علاء ـ سيفوري ايزاك ـ فادي فريد.

بينما خاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-

أحمد ميهوب، شريف رضا، محمد دبش، ميدو مصطفى، يوسف عفيفي، عمرو السيسي، سمير فكري، خالد الغندور، محمد كونيه، بابي بادجي، حسام أشرف.