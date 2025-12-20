ديربي الإسكندرية .. شوط أو سلبي بين سموحة والاتحاد بكأس العاصمة

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري وسموحة في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

ويتواجد سموحة في المركز الأخير بدون أي نقطة، بينما الاتحاد السكندري يملك نقطة واحدة

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

محمود جنش ـ أبو بكر اليادي ـ محمود علاء ـ عبد الغني محمد ـ مؤمن شريف ـ مصطفي ابراهيم ـ أحمد عاطف ـ أحمد ناجي ـ نور علاء ـ سيفوري ايزاك ـ فادي فريد.

بينما خاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-

أحمد ميهوب، شريف رضا، محمد دبش، ميدو مصطفى، يوسف عفيفي، عمرو السيسي، سمير فكري، خالد الغندور، محمد كونيه، بابي بادجي، حسام أشرف.

