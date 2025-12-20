عمرو ناصر يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك حرس الحدود بكأس العاصمة

أحرز عمرو ناصر هدف تقدم الزمالك في شباك حرس الحدود في اللقا الذي انطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على إستاد المقاولون العرب ببطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يبحث خلاله الفارس الأبيض عن انطلاقة قوية وأداء متوازن يعزز حضور الفريق في البطولة.

ونجح عمرو ناصر في إحراز هدف الزمالك في الدقيقة 17 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة ركنية عن طريق بيزيرا على رأس عمرو ناصر الذي سدد كرة سكنت الشباك.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع:

بارون أوشينغ – محمود الونش – هشام فؤاد – أحمد إيشو

خط الوسط:

محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد – خوان بيزيرا – أحمد شريف

خط الهجوم:

عمرو ناصر

بينما ضمت قائمة البدلاء كلًا من:

محمد عواد – عمر جابر – محمد إبراهيم – السيد أسامة – أنس وائل – أحمد صموت – محمد حمد – ناصر منيبي – عدي الإداغ.

ويدخل الزمالك المباراة بطموح كبير لحصد النقاط وتحقيق انطلاقة قوية في مشوار المنافسة بالبطولة، وسط حالة من التركيز والتفاؤل من الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حرس الحدود.