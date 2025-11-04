مدبولي: المنطقة تواجه ظروفا استثنائية شديدة التعقيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا نشارك اليوم في فاعليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية" التي تعقد بالدوحة، ونحن ندرك أنها تعقد في ظروف استثنائية شديدة التعقيد، وأن العالم والمنطقة يعانون من الكثير من الازمات التي تعوق التنمية الاقتصادية.

وأضاف خلال كلمته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في "القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية" التي تعقد بالدوحة، أننا نتبنى نهجا شاملا للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، وأطلقنا عددا من المشروعات والمبادرات الصحية.



ولفت إلى أن تحقيق التنمية مسؤولية مشتركة على الجميع، ونؤكد ضرورة معالجة أزمة الديون لتحقيق التنمية، ويجب وضع أسس للتعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية.



وأشار إلى أن العالم يواجه تحديات تتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمنطقة تواجه ظروفا استثنائية شديدة التعقيد.