موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 وطريقة الاستعلام

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025، في ظل انتظار المستفيدين من هذا البرنامج الاجتماعي الهام لصرف مستحقاتهم المالية بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة.

وتصدر موعد الصرف وطريقة الاستعلام الإلكتروني محركات البحث خلال الأيام الأخيرة.

زيادة معاش تكافل وكرامة

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، في تصريحات رسمية، أن الحكومة قررت زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بدءًا من شهر أبريل الماضي، على أن تكون الزيادة دائمة وليست مؤقتة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، ضمن جهود الحماية الاجتماعية المستمرة التي تشمل التوسع في الدعم النقدي وتوفير مظلة تأمينية متكاملة للأسر الأولى بالرعاية.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيًا

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تسهيل إجراءات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التضامن أو منافذ الصرف، حيث يمكن للمستفيدين معرفة موعد الصرف وقيمة المعاش باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط المخصص لبرنامج تكافل وكرامة.tk.moss.gov.eg اختيار أيقونة "برنامج تكافل وكرامة". تحديد نوع الاستعلام واختيار المستحق لمعاش تكافل أو كرامة. إدخال الاسم رباعيًا ورقم الهاتف المسجل في بيانات المستفيد. اختيار الشهر المطلوب معرفة تفاصيل الصرف الخاص به. الضغط على كلمة "استعلام"، لتظهر جميع المعلومات الخاصة بالمستفيد، بما في ذلك المبلغ المستحق وتاريخ الصرف.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025 سيكون يوم 15 نوفمبر الجاري، وفقًا للجدول الزمني المعتاد لصرف الدعم النقدي.

ويتم الصرف بشكل تدريجي على مستوى الجمهورية لتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف والفروع المخصصة، وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم بكل سهولة.

عدد المستفيدين من تكافل وكرامة في نوفمبر

يبلغ عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة خلال شهر نوفمبر الجاري نحو 5.2 مليون أسرة، وفقًا لبيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

ويغطي البرنامج شرائح متعددة من المجتمع، تشمل كبار السن غير القادرين على العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين صرف معاشهم من عدة جهات معتمدة حددتها وزارة التضامن، وتشمل:

فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات.

مكاتب البريد المصري التي تقدم خدمات الصرف النقدي عبر البطاقة المخصصة للمستفيدين.

الماكينات الآلية (ATM) الخاصة بالبريد أو بنك ناصر، لتسهيل السحب في أي وقت.

خطوات الاستعلام عبر بوابة تكافل وكرامة

أتاحت الوزارة أيضًا بوابة إلكترونية موحدة مخصصة للاستعلام والشكاوى الخاصة بالبرنامج، ويمكن الدخول عليها عبر الرابط الرسمي tk.moss.gov.eg.

ويتم الاستعلام باتباع 3 خطوات بسيطة فقط:

إدخال رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمستفيد. الضغط على زر "استعلام". تظهر فورًا جميع تفاصيل المعاش وقيمة الصرف والتاريخ المحدد لاستلام الدعم.

دور وزارة التضامن في تحسين منظومة الدعم

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تطوير منظومة تكافل وكرامة بشكل مستمر من خلال تحديث قواعد البيانات وإضافة فئات جديدة ضمن نطاق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع وزارة المالية وهيئة البريد لتأمين عملية الصرف وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تأخير.

جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا

تأتي هذه الجهود ضمن خطة الحكومة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن برامج مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، لتوفير حياة كريمة ومستقرة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وضمان العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم المالي والخدمات الأساسية.