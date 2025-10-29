رابط تحديث بيانات تكافل وكرامة 2025 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يواصل برنامج تكافل وكرامة 2025 دوره المهم في دعم الأسر المصرية الأكثر احتياجًا، باعتباره أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لمساندة الفئات الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل.

ويعد البرنامج من أهم المبادرات الحكومية التي تمس حياة ملايين المواطنين، لما يوفره من دعم نقدي مباشر يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات.

ولمواكبة التطور الرقمي وتخفيف العبء عن المستفيدين، أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر موقعها الرسمي، بما يمكّن المواطنين من الوصول إلى بياناتهم ومتابعة حالة الاستحقاق دون الحاجة إلى زيارة الوحدات الاجتماعية أو الانتظار في الطوابير.

واقرأ أيضًا:

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن لجميع المستفيدين أو المتقدمين الجدد الاستعلام عن بياناتهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة .

. اختيار خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة .

. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

في الخانة المخصصة. الضغط على زر استعلام لعرض النتيجة.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، تظهر للمستخدم جميع التفاصيل المتعلقة بحالته، وتشمل حالة البطاقة سواء كانت سارية أو موقوفة أو تحت المراجعة، بالإضافة إلى سبب الإيقاف أو التجميد إن وجد، وقيمة الدعم النقدي المستحق، واسم الوحدة الاجتماعية التابعة له.

شروط الاستحقاق وآلية تحديث البيانات في تكافل وكرامة 2025

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط والمعايير الدقيقة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وجاءت أبرز الشروط كالآتي:

عدم وجود دخل ثابت أو عمل في القطاعين العام أو الخاص.

أو عمل في القطاعين العام أو الخاص. أن يكون المتقدم من كبار السن (65 عامًا فأكثر) أو من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة.

أو من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة. وجود أطفال في سن التعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

بنسبة حضور لا تقل عن 80%. عدم امتلاك أراضٍ أو سيارات أو عقارات بغرض الاستثمار .

. ألا يتجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه.

ويتعين على المستفيدين من البرنامج تحديث بياناتهم بشكل دوري لضمان استمرار صرف الدعم، وذلك من خلال التوجه إلى الوحدات الاجتماعية التابعة لهم، وتقديم المستندات المطلوبة مثل صورة الرقم القومي، وشهادات الميلاد، والتقارير الطبية للحالات الخاصة، بالإضافة إلى شهادات التعليم للأبناء لإثبات انتظامهم الدراسي.

صرف معاشات تكافل وكرامة 2025 وآليات الاستلام

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة 2025 وفق جدول زمني محدد يهدف إلى تجنب التكدس وضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم في الوقت المحدد.

ويتم الصرف من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، أو عبر ماكينات الصراف الآلي، أو باستخدام بطاقات ميزة مسبقة الدفع، وذلك لتوفير خيارات مرنة تسهّل على المواطنين عملية الحصول على الدعم دون عناء.

وأكدت الوزارة حرصها على تحديث قاعدة بيانات المستفيدين بصورة مستمرة لضمان دقة المعلومات، مع استمرار تلقي طلبات التسجيل الجديدة للفئات التي تنطبق عليها الشروط.

كما شددت على ضرورة مراجعة البيانات بشكل منتظم عبر الموقع الإلكتروني، لتفادي توقف الصرف أو تأجيل الدفعات في حال وجود أخطاء أو نقص في المستندات المطلوبة.

التحول الرقمي يسهل الحصول على الدعم

يأتي إطلاق خدمة تحديث بيانات تكافل وكرامة إلكترونيًا في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكدس داخل المؤسسات الحكومية.

كما يعكس البرنامج رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة وضمان وصول الدعم النقدي إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون وساطة أو تأخير.

وبذلك يظل تكافل وكرامة 2025 نموذجًا رائدًا لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر، يجمع بين الدعم المادي والمراقبة الميدانية والتحول التكنولوجي، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن استدامة الحماية للفئات الأولى بالرعاية.