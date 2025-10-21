استولى على أموال"تكافل وكرامة".. المشدد 15 عامًا لكهربائي في سوهاج| القصة الكاملة

في واقعة تجسد استغلال الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة كهربائي يُدعى "طه. ك"، من منطقة نجع أبو شجرة، بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عامة دون وجه حق، عن طريق التزوير في مستندات رسمية للحصول على فيزا «تكافل وكرامة».

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بتقديم مستندات مزورة إلى الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي، تضمنت بيانات غير صحيحة تفيد استحقاقه لمعاش الدعم المادي، في حين كشفت التحقيقات أنه غير مؤهل للحصول على المنحة عقب صرفها له بعدة سنوات.

وأثبتت التحريات أن المتهم استخدم أختامًا وتوقيعات مزيفة بغرض تمرير الأوراق والحصول على الأموال المخصصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وبعد تتبع الواقعة وضبط المتهم، تمت إحالته إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهم التزوير في محررات رسمية، واستعمالها، والاستيلاء على المال العام بغير حق.

وبعد استعراض المحكمة للأدلة والمستندات وسماع أقوال الشهود، أصدرت حكمها المشدد بالسجن 15 عامًا، مع إلزامه برد المبالغ التي حصل عليها بطريق غير قانوني.

قانونيًا، تُعد هذه القضية من جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام، والمعاقب عليها وفقًا للمواد (211 إلى 215) من قانون العقوبات المصري الخاصة بالتزوير واستعمال المحررات المزورة.

وذلك فضلًا عن المادة (112) التي تجرم استيلاء أي شخص على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه، وتقرر السجن المؤبد أو المشدد كعقوبة رادعة بحسب خطورة الفعل.

ويأتي هذا الحكم ليؤكد حرص القضاء المصري على حماية أموال الدولة ودعم مستحقيه الحقيقيين، والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين البسطاء أو التلاعب ببرامج الحماية الاجتماعية.