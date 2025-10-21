قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ترعة المفيض تنذر بكارثة بيئية وإنسانية في سوهاج.. والأهالي يستغيثون: الريحة بقت تخنقنا والمياه اختفت تحت ورد النيل

جانب من ترعة المفيض بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد يبعث القلق والاستياء، أطلق أهالي منطقة الكردي بمدينة سوهاج، صرخة استغاثة عاجلة إلى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وإلى وكيل وزارة الري بالمحافظة.

بعد أن تحولت ترعة المفيض إلى ما يشبه مستنقعًا مغلقًا، غطت فيه ورود النيل والحشائش الكثيفة سطح المياه بالكامل، في مشهد يهدد بوقوع كارثة بيئية وإنسانية وشيكة.

أكد الأهالي أن الترعة، التي كانت يومًا ما مصدرًا لجريان المياه وتطهيرها، أصبحت اليوم مليئة بالعوالق والمخلفات، دون أي تحرك من الجهات المختصة.

ماذا قال أهالي المنطقة عن ترعة المفيض؟

وقال الحاج عبد المنعم أبو سريع، أحد سكان المنطقة، لـ"صدى البلد" :" زمان كانوا بينزلوا ينضفوا الترعة كل فترة، كانت المية بتجري فيها قدامنا، لكن دلوقتي بقت كلها ورد نيل وحشرات، والمية مش باينة أصلًا، لو طفل وقع فيها محدش هيشوفه ولا يعرف يطلعه، المنظر مرعب والله".

كما عبرت السيدة الخمسينية "أم محمود"، وهي من الأهالي المقيمين بجوار مدرسة اسماء بنت ابي بكر بالمنطقة، بغضب عن الوضع قائلة:" إحنا بقينا مش قادرين نفتح الشبابيك من الريحة، المية بايظة وريحة العفن مالية المكان، ومش مستبعدين يكون في حيوانات ميتة جوه الترعة، دي كارثة لو المية دي رايحة على النيل، يعني التلوث هيوصل لكل بيت في سوهاج".

واضاف محمد السيد، شاب من أبناء المنطقة:" قدمنا بلاغات واستغاثات، ومفيش أي استجابة، المفيض ده كان بيتنضف على طول زمان، النهارده كله ورد نيل وطين، وده خطر على البيئة وعلى الناس، لازم وزارة الري تتحرك فورًا قبل ما تحصل مصيبة".

وناشد الأهالي محافظ سوهاج بالتدخل السريع وتكليف فرق الري والبيئة بتطهير الترعة وإزالة ورد النيل الذي غطى المياه بشكل كامل، قبل أن تتحول المنطقة إلى بؤرة للأمراض والحشرات.

وطالبوا بعودة حملات التطهير الدورية التي كانت تُنفذ في السنوات السابقة؛ حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة البيئة، مؤكدين أن ترك الترعة بهذه الحالة يمثل خطرًا حقيقيًا على الجميع.

