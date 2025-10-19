أخبار سوهاج: حريق يندلع في أرض زراعية مجاورة للمطرانية.. وإجراء 11 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة.. والجاموسة تدهس طفلاً

شهدت محافظة سوهاج خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة، التي تراوحت بين الجهود الرقابية والميدانية في الشوارع، والحملات التطوعية داخل المقابر، والحوادث المؤسفة، والإنجازات الطبية التي تُعيد الأمل لقلوب الأسر.

في حي الكوثر، تحركت الأجهزة التنفيذية فور إعلان تعديل أسعار الوقود، حيث قادت الدكتورة شربات الصوينع، رئيس الحي، جولات ميدانية مكثفة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة داخل مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود.

وتم التأكد من التزام السائقين بالتسعيرة الرسمية ولصق الاستيكرات على السيارات، وسط تشديدات على عدم استغلال المواطنين.

حملة تنظيف المقابر بسوهاج

وفي مشهد آخر جنوب المحافظة، وتحديدًا بمركز البلينا، اكتشف الأهالي أثناء حملة لتنظيف المقابر أعمالًا سحرية مدفونة تضم دُمى مشوهة وملابس داخلية وصورًا شخصية وطلاسم غامضة، حيث بادر القائمون على الحملة بفك تلك الأعمال بالقرآن الكريم، وسط حالة من الرهبة والدعاء من الأهالي الذين أشادوا بجهود المتطوعين في مواجهة تلك الظواهر السلبية.

أما في مركز دار السلام، فقد خيم الحزن على قرية الخيام بعد مصرع طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، دهسته جاموسة داخل منزله أثناء لهوه، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وفي أخميم شرق سوهاج، سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع في قطعة أرض زراعية مجاورة للمطرانية، دون وقوع خسائر بشرية، فيما تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمتابعة أعمال التبريد وحصر الخسائر.

وعلى الجانب الإيجابي، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج عن إنجاز طبي جديد، حيث تم إجراء 11 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة بمستشفى الهلال، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، ليصل إجمالي الحالات التي أجرتها المستشفى إلى 478 عملية منذ إنشاء الوحدة.