زيادة أسعار الوقود.. تعديل تعريفة سيارات الأجرة في سوهاج 15٪

أصدر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، القرار رقم ٧٢٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة العاملة بنطاق المحافظة.

وذلك عقب اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي، الذي عُقد اليوم الجمعة الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥.

محافظة سوهاج

وتضمن القرار زيادة تعريفة الركوب للسيارات الأجرة العاملة بالسولار بنسبة 15% تقريبًا، والسيارات العاملة بالبنزين بنسبة 15% تقريبًا، مع جبر الكسر إلى جنيه صحيح، وذلك وفقًا للجداول الجديدة المعتمدة من اللجنة العليا.

وأكد المحافظ في قراره على التزام جميع السائقين بالإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن واضحة داخل السيارات وفي المواقف الرسمية، مع التشديد على عدم تحصيل أي أجرة بالزيادة عن المقررة.

وتكثيف الخدمات المرورية بجميع المواقف والطرق العامة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما في ذلك مخالفات خطوط السير وعدد الركاب والتعريفة.

كما كلف المحافظ إدارة المرور بالتنسيق مع اللجنة العليا للنقل الجماعي وجميع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان انتظام حركة النقل داخل المحافظة وبين المحافظات الأخرى، ومواجهة أي تداعيات قد تؤثر على سير العمل بالمواقف.

وشمل القرار أيضًا تكليف مديرية التموين بمتابعة الالتزام بأسعار الخبز المقررة، ووجه رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم بضرورة المرور الميداني المستمر لمتابعة تنفيذ القرار وإخطار غرفة العمليات بالمحافظة بأي ملاحظات أو شكاوى.

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بإدارة الأزمات بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين واستغاثاتهم على مدار الساعة، ومتابعة تنفيذ القرار بكل دقة لتحقيق الانضباط واستقرار منظومة النقل الداخلي بالمحافظة.