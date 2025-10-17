سوهاج في 24 ساعة| وفاة مأساوية لرضيعة.. نجاة فتاة من 3 لدغات عقرب.. وضبط معمل ومركز تجميل بدون ترخيص

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الوقائع التي تراوحت بين الحزن والإعجاب، ما بين مأساة هزت مشاعر الأهالي بوفاة رضيعة نتيجة هجوم "عرسة"، وملحمة طبية أنقذت حياة فتاة من الموت بعد ثلاث لدغات عقرب، إلى جانب حملات رقابية ناجحة ضبطت معامل ومراكز تجميل غير مرخصة تهدد صحة المواطنين.

وفيما يلي يرصد صدى البلد أبرز الأحداث التي شهدتها سوهاج خلال يوم واحد فقط:

مأساة نزلة القاضي.. "عرسة" تهاجم رضيعة وتقتلها داخل منزلها

في مشهد مؤلم تقشعر له الأبدان، شهدت قرية نزلة القاضي التابعة لمركز طهطا وفاة طفلة لم تتجاوز الأربعة أشهر، بعدما هاجمها حيوان "العرسة" داخل منزلها، مسبّبًا جروحًا غائرة بالوجه واليد والجسد، لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل وصولها مستشفى طهطا العام.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة بعد نقل الجثة للمشرحة وانتداب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة.

ثلاث لدغات قاتلة.. وإنقاذ طبي استثنائي بسوهاج العام

وفي مشهد بطولي داخل أروقة مستشفى سوهاج العام، تمكن فريق طبي متخصص من إنقاذ فتاة (17 عامًا) بعد تعرضها لثلاث لدغات عقرب قاتلة، كادت أن تودي بحياتها.

خضعت الفتاة للعلاج المكثف وتلقت 107 أمصال مضادة للسم، بعد توقف قلبها مرتين، قبل أن يستعيد الفريق الطبي نبضها في إنعاش قلبي ناجح.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه الواقعة تُعد من أخطر حالات التسمم التي تم التعامل معها مؤخرًا، مشيدًا بجهود الأطباء وكفاءتهم العالية.

ضبط معمل تحاليل غير مرخص بمركز سوهاج

واصلت مديرية الصحة حملاتها التفتيشية، حيث تمكنت إدارة العلاج الحر من ضبط معمل تحاليل طبية غير مرخص داخل قرية تابعة لمركز سوهاج، وتبين وجود مخالفات جسيمة في الاشتراطات الصحية ومكافحة العدوى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإغلاق المعمل، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

طالبة بالجامعة العمالية تدير مركز تجميل غير مرخص في جرجا

وفي إطار المتابعة المستمرة لمراكز التجميل، داهمت فرق التفتيش التابعة لصحة سوهاج مركز تجميل مخالف بمدينة جرجا، تديره طالبة جامعية منتحلة صفة "أخصائي تجميل".

ضبط الفريق أدوات تجميل وتقويم أسنان غير معقمة، وتبين أن الفتاة تمارس المهنة دون مؤهل أو ترخيص رسمي، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الطالبة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.