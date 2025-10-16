قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ثلاث لدغات عقرب في سوهاج.. تدخل طبي دقيق ينقذ مريضة من مصير مجهول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مستشفى سوهاج العام ملحمة طبية بطلتها فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، تمكن فريق طبي متخصص من إنقاذ حياتها بعد تعرضها لثلاث لدغات عقرب قاتلة، في واقعة وصفت بأنها من أخطر حالات التسمم التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما استقبلت مستشفى طهطا العام حالة طارئة لفتاة تعاني من ألم شديد مكان اللدغ، وقيء دموي، وتعرق غزير، مع تسارع حاد في ضربات القلب وصلت إلى 210 نبضات في الدقيقة، ونقص حاد في نسبة الأكسجين بالدم، وبرودة شديدة بالأطراف، نتيجة تعرضها لثلاث لدغات، اثنتان بالصدر وواحدة بالذراع الأيسر.

وبناءً على توجيهات الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تم نقل الحالة على وجه السرعة إلى مستشفى سوهاج العام، حيث استقبلها فريق طبي بقيادة الدكتورة عزة عمر حسن، مدرس واستشاري السموم بكلية طب سوهاج، والدكتور أحمد علي إسماعيل، مدرس واستشاري العناية المركزة بمستشفيات سوهاج الجامعية.

وعقب إجراء الفحوصات اللازمة وأشعة الإيكو على القلب، تبين وجود التهاب حاد بعضلة القلب وانخفاض في القوة الانقباضية إلى 40%؛ نتيجة تأثير السم، وعلى الفور.

تم إدخال المريضة إلى العناية المركزة، حيث توقفت عضلة القلب مرتين أثناء العلاج، لكن الفريق الطبي نجح في إجراء إنعاش قلبي رئوي ناجح في كل مرة.

استمر الفريق في المتابعة الدقيقة للحالة وإعطاء الأمصال ومحفزات عضلة القلب بجرعات تدريجية، إلى أن بلغ إجمالي عدد الأمصال التي تلقتها المريضة 107 أمصال، وهو رقم غير مسبوق.

وبعد رحلة علاج استثنائية استمرت عدة أيام، تم فصل المريضة من جهاز التنفس الصناعي تدريجيًا حتى استقرت حالتها تمامًا وتماثلت للشفاء التام.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن ما تحقق يُعد نموذجًا يُحتذى به في سرعة التعامل مع الحالات الحرجة، مشيدًا بكفاءة الفريق الطبي الذي أنقذ حياة المريضة من موت محقق بفضل دقة التدخل وسرعة الاستجابة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج عقرب لدغ

