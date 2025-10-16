شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

في واقعة تقشعر لها الأبدان وتعيد إلى الأذهان مشاهد أفلام الرعب، شهدت قرية هادئة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا بعدما تحوّل حيوان "العرسة" الصغير إلى كابوس لأم شابة فقدت طفلتها ذات الأربعة أشهر في لحظة واحدة، بعدما هاجمها الحيوان داخل المنزل وأحدث بها جروحًا غائرة انتهت بوفاتها.

بين الصراخ والدموع، هرولت الأم تحمل رضيعتها إلى مستشفى طهطا العام على أمل أن تُنقذها، لكن القدر كان أسرع، لتصل الصغيرة جثة هامدة، وخلال ساعات، تحولت تفاصيل تلك الحادثة إلى لغز تتولاه أجهزة الأمن والطب الشرعي لكشف ملابسات ما حدث داخل منزل الأسرة بقرية نزلة القاضي، وسط صدمة وحزن يعمان أرجاء القرية.

شهدت قرية نزلة القاضي التابعة لمركز طهطا شمال غرب محافظة سوهاج، واقعة مأساوية بعدما لفظت رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى طهطا العام؛ إثر هجوم حيوان "العرسة" عليها داخل منزل أسرتها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر أربعة أشهر، جثة هامدة، إلى مستشفى طهطا العام.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة الطفلة بقطع في الوجه والكف الأيمن، بالإضافة إلى عدة إصابات متفرقة بالجسد، وبسؤال والدتها أفادت أن "عرسة" هاجمت صغيرتها أثناء وجودها بالمنزل؛ ما أدى لإصابتها ووفاتها على الفور، فتم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، لكنها كانت قد فارقت الحياة.

وتم توقيع الكشف الطبي على الجثمان، إلا أن الطبيب لم يجزم بسبب الوفاة، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طهطا العام، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة بدقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث المأساوي.