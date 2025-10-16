لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجلس ادارة الاتحاد المصري للقوة " القوة البدنية ومصارعة الذراعين برئاسه اللواء محمود بركات.

وتناول اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم في فبراير من العام المقبل بمشاركة ١٩ دولة و٦٠٠ لاعب، وتتربع مصر على عرش اللعبة على مستوى العالم.

كما تم مناقشة ادراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الافريقية والتي تستضيفها مصر 2027 .

وتوجه محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة (القوة البدنية ومصارعة الذراعين) بالشكر الي وزارة الشباب والرياضة برئاسه الدكتور أشرف صبحي على دعمه الكبير للاتحاد واللاعبين مما ساهم في تطور اللعبة وانتشارها في مصر بعد أن أصبحت مصر من الدول الكبرى في اللعبة.