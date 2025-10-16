قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
رياضة

ضيف شرف| 5 أزمات تحاصر توروب في الأهلي قبل مواجهة بطل بوروندي

ييس توروب
ييس توروب
يسري غازي

يحل بعد غد السبت فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضيفا علي نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في ذهاب دور الـ 32 بـ دوري أبطال إفريقيا.
 
وتقام مباراة فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق إيجل توروب بطل بوروندي في تمام الساعة الرابعة عصرا في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة فريق الكرةى الأول بـ النادي الأهلي ونظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي عصر بعد غد السبت فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتحاصر الأزمات حفيد الفايكنج الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قبل مواجهة نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا عصر بعد غد السبت.مدرب الأهلي ضيف شرف

رغم تعاقد النادي الأهلي مع الدانماركي ييس توروب مديرا فنيا لـ القلعة الحمراء خلفا لـ الإسباني خوسيه ريبيرو فإن حفيد الفايكنج لن يقود المارد الأحمر فنيا فى مباراة إيجل نوار بطل بوروندي عصر بعد غد السبت وسوف يكتفي فقط بمتابعة اللقاء رفقة جهازه المعاون.


ومنح الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عادل مصطفي المدرب المساعد صلاحيات كبيرة في إدارة لقاء بطل بوروندي في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا عصر بعد غد السبت.

يعود ذلك لكون اكتمال الجهاز المعاون للدانماركي ييس توروب فى الساعات الماضية ورغبة المدرب الأجنبي في التعرف على نجوم النادي الأهلي في لقاء رسمي إلي جانب منح مساعده العنصر المصري الصلاحيات الواسعة فى إدارة اللقاء وزرع الثقة فيه.القنابل الموقوتة 


يرغب الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في فرض الإنضباط والإلتزام بين صفوف المارد الأحمر وعدم الإنشغال بأي أمور أخري.

ويسعي حفيد الفايكنج لـ الإنتهاء من ملف تجديد عقود بعض اللاعبين أبرزهم المالي إليو ديانج وأحمد عبدالقادر لـ ضمان عدم تشتييت التفكير وتركيزهم داخل المستطيل الأخضر.سنة أولي إفريقيا

الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي لم يتولي تدريب أي فريق في إفريقيا من قبل ويحاول من خلال شرائط الفيديو واللقاءات الرسمية بدوري أبطال إفريقيا استكشاف فرق القارة السمراء.

حفيد الفايكنج يعلم أن تدريب النادي الأهلي ليس بالمهمة السهلة فى ظل المشاركات والارتباطات العديدة محليا ودوليا ويرغب في نجاح مهمته وتكرار سيناريو سابقيه وعلى رأسهم البرتغالي مانويل جوزيه والسويسري رينيه فايلر.غيابات الأهلي عن لقاء بطل بورونديشهدت قائمة النادي الأهلي استبعاد الدانماركي ييس توروب لـ 5 لاعبين نظرا لـ الإصابات التي ضربت نجوم القلعة الحمراء قبل مواجهة نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي.

وجاءت أسباب غيابات الأهلي كالتالي:



1- أحمد رضا.. استبعد بقرار فني بعد العودة من الإصابة بشد العضلة الخلفية.

2- أشرف داري.. يواصل التعافي من إصابة الفتق الرياضي.

3- كريم فؤاد.. في المرحلة الأخيرة من التأهيل من إصابة تمزق العضلة الأمامية.

4- حسين الشحات.. يواصل التعافي من إصابة في وتر العضلة الخلفية.

5- إمام عاشور.. لا يزال يتعافى من الإصابة بالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس A".فك الإشتباك بين الشناوي وشوبير من الملفات التي تواجه الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي وجود صراع داخل حراسة مرمى فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بين محمد الشناوي ومصطفي شوبير.



وتلقي الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي إشعارا بأن ما يحدث فى ملف محمد الشناوي ومصطفى شوبير فى مركز حراسة المرمي تشعله يد خفية تحاول إشعال أزمة رغم أن الثنائي حراس منتخب مصر الوطني.قائمة النادي الأهلي لـ مواجهة بطل بوروندي إيجل نوار كشف الدنماركي، ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تغادر القاهرة صباح غد الخميس إلى بوروندي، استعدادًا لمواجهة فريق إيجل نوار يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.وضمت قائمة الأهلي 24لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

الأهلي توروب بطل بوروندي إيجل نوار دوري أبطال إفريقيا

