بمواد خام وعشرات المتطوعين.. مؤسسة أبو العينين تشارك في أكبر إفطار جماعي بالمطرية
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
فن وثقافة

ظهور مميز لوليد فواز بشخصية "خليفة" في الحلقة الأولى من بيبو

أوركيد سامي

يقدم الفنان وليد فواز، شخصية "خليفة"، في بطولة مسلسل "بيبو"، المذاع عبر قناة on، ومنصة "واتش ات".

وتعد شخصية "خليفة"، مختلفة عن ما قدمه سابقا وليد فواز، حيث يقدم شخصية رجل صعيدي غني لديه أزمة مع والده، ولكنه يعيش وحده في القاهرة.


وفي أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "بيبو"، يظهر وليد فواز عند ذهاب والدته وشقيقته إلى الفيلا الفاخرة الخاصة به ولكن من دون علم زوجها، ويعاملها بشكل جيد، ويوعد شقيقته بالذهاب إلى المالديف في حال زواجها.

ويأتي لوليد فواز مكالمة هاتفية، ويقول لوالدته أنها مكالمة عمل، ولكن في الحقيقة هي مكالمة من فتاة متواجدة في الفيلا بالفعل رفقة مجموعة من الفتيات، ويصعد لها طالبا منها عدم مكالمته مرة أخرى إلا بعد خروج أسرته من الفيلا.

ويهدي وليد فواز لشقيقته هاتف غالي الثمن، ويقول لوالدته أنه كان يريد أن يحضر حفل زفاف شقيقه.

أبطال مسلسل بيبو 
وإلى جانب النجم وليد فواز، يضم مسلسل "بيبو" مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم كزبرة، هالة صدقي، سيد رجب، وئام مجدي، إسلام إبراهيم، نورين أبو سعدة، وإخراج أحمد شفيق، وتأليف تامر محسن، وإنتاج ميديا هب_ سعدي جوهر

وليد فواز اخبار الفن نجوم الفن

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

تويوتا bZ7

مواصفات تويوتا bZ7 الجديدة.. كم يبلغ سعرها؟

رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

شاهد.. رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

سكودا كودياك موديل 2026

سكودا كودياك 2026 الجديدة.. مواصفات وأسعار 3 فئات وصور

بالصور

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

