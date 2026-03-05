ظهور مميز لوليد فواز بشخصية "خليفة" في الحلقة الأولى من بيبو

يقدم الفنان وليد فواز، شخصية "خليفة"، في بطولة مسلسل "بيبو"، المذاع عبر قناة on، ومنصة "واتش ات".

وتعد شخصية "خليفة"، مختلفة عن ما قدمه سابقا وليد فواز، حيث يقدم شخصية رجل صعيدي غني لديه أزمة مع والده، ولكنه يعيش وحده في القاهرة.



وفي أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "بيبو"، يظهر وليد فواز عند ذهاب والدته وشقيقته إلى الفيلا الفاخرة الخاصة به ولكن من دون علم زوجها، ويعاملها بشكل جيد، ويوعد شقيقته بالذهاب إلى المالديف في حال زواجها.

ويأتي لوليد فواز مكالمة هاتفية، ويقول لوالدته أنها مكالمة عمل، ولكن في الحقيقة هي مكالمة من فتاة متواجدة في الفيلا بالفعل رفقة مجموعة من الفتيات، ويصعد لها طالبا منها عدم مكالمته مرة أخرى إلا بعد خروج أسرته من الفيلا.

ويهدي وليد فواز لشقيقته هاتف غالي الثمن، ويقول لوالدته أنه كان يريد أن يحضر حفل زفاف شقيقه.

أبطال مسلسل بيبو

وإلى جانب النجم وليد فواز، يضم مسلسل "بيبو" مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم كزبرة، هالة صدقي، سيد رجب، وئام مجدي، إسلام إبراهيم، نورين أبو سعدة، وإخراج أحمد شفيق، وتأليف تامر محسن، وإنتاج ميديا هب_ سعدي جوهر