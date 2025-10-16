شوبير يحسم الجدل بشأن موقف نجوم الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي والمنتخب السابق حقيقة طلب الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق رحيل عدد من اللاعبين

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية عبر اثير اون سبورت اف ام “عايز أقول حاجة للمرة الألف يجماعة والله العظيم المدرب لا قال همشي فلان ولا هقعد فلان، ولا هجيب فلان ولا هلاعب فلان، ولا هميز فلان ولا حاجة من دا خالص”

وتابع “الموضوع والكلام دا مجتش سيرته، أحنا بس نعقل الكلام، ومينفعش حد مثلا يجي يقولي العصفور مش بيطير لا العصفور بيمشي، والناس تقولك نوع جديد من العصافير لا يطير وبعدين نقول وراه”

وواصل “واحد لسا أول تمرين ينزل فيه إمبارح، لحق يقول دا أحسن من دا، وهأخد دا ودا يترحل ودا استغناء ودا ندفعله فلوس، قبل ما ترددوا هذا الكلام لو سمحتم اعقلوه بس لأنه لم يحدث من الأساس”