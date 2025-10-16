قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية : نستهدف خفض الدين لأقل من 75% خلال 3 سنوات
"جبالي": قمة السلام حدثًا استثنائيًا.. والقيادة المصرية أثبتت أن الثبات على المبدأ ليس خيارًا
إزالة 26 عقار مخالف حديث بدون ترخيص وإحالةمديرين وموظفين للنيابة
بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. قافلة السلام تنطلق من مصر إلى غزة| صور
كامل الوزير: مصر تشارك ب5 شركات في معرض النقل السعودي
كامل الوزير: المعرض الدولي للصناعة والنقل يطلق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
الوزير: مصر تسعى لتوطين صناعة اليخوت وتطوير الموانئ لدعم السياحة
زيزو في ورطة .. تفاصيل جديدة حول شكاوي الزمالك ونجم الأهلي
توقيت غريب| موعد مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال والقناة الناقلة
الخريف يسيطر على الأجواء.. الأرصاد تحذر من الشبورة وأمطار متفرقة
استعد للتوقيت الشتوي 2025 .. هتأخر الساعة 60 دقيقة
بيت الزكاة والصدقات ينتهي من دعم 13 ألف طالب في مبادرة دعم حَفَظة القرآن الكريم
زيزو في ورطة .. تفاصيل جديدة حول شكاوي الزمالك ونجم الأهلي

يسري غازي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك تفاصيل جديدة فى أزمة شكاوي نادي الزمالك وأحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي حول المستحقات المالية المتأخرة المتداولة حاليا فى لجنة شئون اللاعبين بـ اتحاد الكرة.

قال المصدر ذاته : الخلاف بين الطرفين زيزو نجم النادي الأهلي ونادي الزمالك حول المستحقات المالية المتأخرة وتعو إلي الاتفاق الذى جري مع ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق مع اللاعب بمقتضاه يتم منح زيزو راتبا شهريا بخلاف ما يتضمنه عقده مع القلعة البيضاء وذلك بشكل شهري علي أن يتم إيداعه بشكل منتظم في حساب اللاعب البنكي.

أضاف: زيزو نجم النادي الأهلي اعتبر أن ما يتقاضاه بشكل شهري من ممدوح عباس منفصل عن عقده مع نادي الزمالك وخارج تفاصيل العقد المبرم مع النادي الأبيض.
 
استطرد: ما يعزز موقف نادي الزمالك فى شكوي زيزو أن الايداع الذي كان يتم بشكل شهري والذى يتقاضاه اللاعب من ممدوح عباس بخلاف راتبه الشهري من القلعة البيضاء يتم تحويله لحسابه البنكي عبر حساب الزمالك بعد دخوله من حساب ممدوح عباس للنادي ثم يتم تحويله للاعب.

شدد على أن نادي الزمالك يستند في تأكيده بأن زيزو نجم النادي الأهلي حصل علي كامل مستحقاته من القلعة البيضاء على التحويلات التي كانت تتم عبر حساب النادي الأبيض والمحولة إليه من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.
 
وقال أيضا: نادي الزمالك يملك مستندات بتوقيع أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي تضمنت حصوله على مبالغ مالية التي كانت تتم من تحويل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

حقيقة تنازل زيزو عن مستحقات الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن حقيقة تنازل اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" عن مستحقاته المالية لدى الزمالك.


وقال شوبير ، عبر تصريحاته الإذاعية: أشرف عبدالعزيز، المستشار القانوني لزيزو، نفى بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن وجود أي تنازل من موكله عن حقوقه لدى نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الطرفين تشهد توترًا بالغًا خلال الفترة الحالية.

وأضاف شوبير: "زيزو تقدم بملف كامل يتضمن أرقامًا ومستندات رسمية توضح حجم مستحقاته، وتم تقديمه إلى لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة، واللجنة تواصل التحقيق في الأمر حتى الآن".

واستكمل:  عايز أقولكم كمان إني عرفت أن الزمالك لو طلب مهلة هيقولوله أهو تفضل حتي لو شهر، وأخيرًا والله العظيم زيزو مقدم ملف كامل بالأرقام اللي بيأخدها بأوراق بمستندات داخل اللجنة اللي بتحقق ودي معلومة».

