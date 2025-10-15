قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
وفـاة أب وإصـابة جميع أفراد أسرته في حريق بشقة سكنية بالمندرة
كلمة "مجهولة" تُربك مفاوضات شرم الشيخ حول القطاع في وثيقة غزة
Oppo تكشف عن ColorOS 16.. إليك جميع الميزات الجديدة وجدول الطرح
رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة في خططها لإعادة إعمار قطاع غزة
فاكسيرا توقع مذكرة تفاهم جديدة مع سي دي بايو الصينية لتعزيز إنتاج اللقاحات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك

ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن حقيقة تنازل اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" عن مستحقاته المالية لدى الزمالك.


وقال شوبير ، عبر تصريحاته الإذاعية: أشرف عبدالعزيز، المستشار القانوني لزيزو، نفى بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن وجود أي تنازل من موكله عن حقوقه لدى نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الطرفين تشهد توترًا بالغًا خلال الفترة الحالية.

وأضاف شوبير: "زيزو تقدم بملف كامل يتضمن أرقامًا ومستندات رسمية توضح حجم مستحقاته، وتم تقديمه إلى لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة، واللجنة تواصل التحقيق في الأمر حتى الآن".

واستكمل:  عايز أقولكم كمان إني عرفت أن الزمالك لو طلب مهلة هيقولوله أهو تفضل حتي لو شهر، وأخيرًا والله العظيم زيزو مقدم ملف كامل بالأرقام اللي بيأخدها بأوراق بمستندات داخل اللجنة اللي بتحقق ودي معلومة».

