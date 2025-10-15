شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن حقيقة تنازل اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" عن مستحقاته المالية لدى الزمالك.



وقال شوبير ، عبر تصريحاته الإذاعية: أشرف عبدالعزيز، المستشار القانوني لزيزو، نفى بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن وجود أي تنازل من موكله عن حقوقه لدى نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الطرفين تشهد توترًا بالغًا خلال الفترة الحالية.

وأضاف شوبير: "زيزو تقدم بملف كامل يتضمن أرقامًا ومستندات رسمية توضح حجم مستحقاته، وتم تقديمه إلى لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة، واللجنة تواصل التحقيق في الأمر حتى الآن".

واستكمل: عايز أقولكم كمان إني عرفت أن الزمالك لو طلب مهلة هيقولوله أهو تفضل حتي لو شهر، وأخيرًا والله العظيم زيزو مقدم ملف كامل بالأرقام اللي بيأخدها بأوراق بمستندات داخل اللجنة اللي بتحقق ودي معلومة».