يستعد فريق النادي الأهلي، لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا



يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق إيجل نوار في بورندي، في إطار مباراة الذهاب من دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.

يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلي مراناً خفيفاً مساء اليوم، الخميس، على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة فى بوروندى ضمن استعدادات الفريق لمباراة إيجيل نوار البوروندى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلى مرانه غداً الجمعة على ملعب المباراة