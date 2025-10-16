قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. التحالف الوطني يطلق قافلة السلام من مصر لغزة | صور
وزير المالية : نستهدف خفض الدين لأقل من 75% خلال 3 سنوات
"جبالي": قمة السلام حدثًا استثنائيًا.. والقيادة المصرية أثبتت أن الثبات على المبدأ ليس خيارًا
إزالة 26 عقار مخالف حديث بدون ترخيص وإحالةمديرين وموظفين للنيابة
كامل الوزير: مصر تشارك ب5 شركات في معرض النقل السعودي
كامل الوزير: المعرض الدولي للصناعة والنقل يطلق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
الوزير: مصر تسعى لتوطين صناعة اليخوت وتطوير الموانئ لدعم السياحة
زيزو في ورطة .. تفاصيل جديدة حول شكاوي الزمالك ونجم الأهلي
توقيت غريب| موعد مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال والقناة الناقلة
الخريف يسيطر على الأجواء.. الأرصاد تحذر من الشبورة وأمطار متفرقة
استعد للتوقيت الشتوي 2025 .. هتأخر الساعة 60 دقيقة
بيت الزكاة والصدقات ينتهي من دعم 13 ألف طالب في مبادرة دعم حَفَظة القرآن الكريم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة لمناقشة ادراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027

القسم الرياضي

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  بمجلس  ادارة الاتحاد المصري للقوة " القوة البدنية ومصارعة الذراعين  " برئاسه اللواء  محمود بركات.

وتناول اللقاء  مناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم في فبراير من العام المقبل بمشاركة ١٩ دولة و٦٠٠ لاعب  ، وتتربع مصر علي عرش اللعبة علي مستوي العالم.

كما تم مناقشة ادراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الافريقية والتي تستضيفها مصر 2027 .

وتوجه اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة (القوة البدنية ومصارعة الذراعين)  بالشكر الي وزارة الشباب والرياضة برئاسه الدكتور أشرف صبحي على دعمه الكبير للاتحاد واللاعبين مما ساهم في تطور اللعبة وانتشارها في مصر بعد أن أصبحت مصر من الدول الكبرى في اللعبة.

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

اطعمة

لاتتجاهلها.. أطعمة تعالج أمراضا مزمنة

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة .. شاهد

المسالك البولية

اعرفها بسرعة.. اكتشف أعراض التهابات المسالك البولية

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

