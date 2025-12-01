قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة
طاهر محمد طاهر: لحظة البكاء على دكة الأهلي نقطة تحول في مسيرتي
إيران وتركيا تبحثان تعزيز التنسيق الإقليمي.. ودعوات لوحدة الموقف الإسلامي
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟
الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026
محافظات

أخبار أسوان| انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية.. حملات مرورية وندوات توعوية.. ومتابعة اللجان السكانية

محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 30/11/2025 .

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإعطاء إشارة البدء لانطلاق التصفيات التمهيدية للنسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية 2026، التى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف وغيرها من الجهات المعنية. 

يأتى ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى " وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

انطلاق الفعاليات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة أسوان ..شاهد

فيما واصلت الإدارة العامة للمرور بأسوان جهودها المكثفة بتنظيم الحملات المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية والداخلية. 

وأسفرت جهود هذه الحملات خلال الأسبوع الماضى عن ضبط 846 مخالفة متنوعة شملت 722 مركبة لتجاوزها السرعات المقررة على الطرق السريعة، و53 دراجة نارية وتروسيكل بدون تراخيص، و16 مركبة توك توك بدون ترخيص، و15 سيارة بدون ترخيص. 

ضبط 846 مخالفة متنوعة فى حملات مرورية خلال أسبوع بأسوان

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بترأس اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد إجتماع اللجنة التنسيقية للسكان لمتابعة حزمة الإجراءات الهادفة لتطبيق الإستراتيجية القومية للسكان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق الإستراتيجية القومية للسكان " مصر 2030" من أجل مواجهة القضية السكانية. 


حزمة إجراءات لتفعيل الإستراتيجية السكانية مصر 2030 فى أسوان

تواصل مديرية العمل بأسوان تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية الهادفة لتعزيز الثقافة القانونية والإقتصادية لدى العاملين وأبناء المجتمع الأسوانى ، وتأتى هذه الفعاليات فى ضوء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وعرض القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

إستثمر فى نفسك.. ندوات حول قانون العمل الجديد ودعم ذوى الإعاقة بأسوان

 شاركت جامعة أسوان فى أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبى ، وقد أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، خلال كلمته أن مشاركته في افتتاح فعاليات "أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي" تأتي في لحظة فارقة تعكس حجم النقلة النوعية التي تشهدها مصر في مجال العلوم والابتكار، بفضل رؤية الدولة وجهودها في بناء منظومة بحثية قادرة على المنافسة عالميًا.


جامعة أسوان تشارك في أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبى

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، مبادرة موسعة لتسليم 6 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة لذوى الهمم بمختلف مراكز المحافظة، بالتعاون مع كبرى الجهات الطبية المتخصصة، تنفيذاً  لتوجيهات محافظ أسوان.


تضامن أسوان.. تسليم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة لذوي الهمم

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

زيادة الإيجار القديم

بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

أرشيفية

ينتظر غياب الجميع.. اعترافات مثيرة لفتاة عاشرها والدها وأنجبت ذكرا |خاص

متهم - أرشيفية

القبض على المتهم باتزاز فتاة أجنبية في القاهرة

تصادم

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع بـ قها

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

