أخبار أسوان| انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية.. حملات مرورية وندوات توعوية.. ومتابعة اللجان السكانية

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 30/11/2025 .

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإعطاء إشارة البدء لانطلاق التصفيات التمهيدية للنسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية 2026، التى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف وغيرها من الجهات المعنية.

يأتى ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى " وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

انطلاق الفعاليات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة أسوان ..شاهد

فيما واصلت الإدارة العامة للمرور بأسوان جهودها المكثفة بتنظيم الحملات المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية والداخلية.

وأسفرت جهود هذه الحملات خلال الأسبوع الماضى عن ضبط 846 مخالفة متنوعة شملت 722 مركبة لتجاوزها السرعات المقررة على الطرق السريعة، و53 دراجة نارية وتروسيكل بدون تراخيص، و16 مركبة توك توك بدون ترخيص، و15 سيارة بدون ترخيص.

ضبط 846 مخالفة متنوعة فى حملات مرورية خلال أسبوع بأسوان

جهود متنوعة

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بترأس اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد إجتماع اللجنة التنسيقية للسكان لمتابعة حزمة الإجراءات الهادفة لتطبيق الإستراتيجية القومية للسكان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق الإستراتيجية القومية للسكان " مصر 2030" من أجل مواجهة القضية السكانية.



حزمة إجراءات لتفعيل الإستراتيجية السكانية مصر 2030 فى أسوان

تواصل مديرية العمل بأسوان تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية الهادفة لتعزيز الثقافة القانونية والإقتصادية لدى العاملين وأبناء المجتمع الأسوانى ، وتأتى هذه الفعاليات فى ضوء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وعرض القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

إستثمر فى نفسك.. ندوات حول قانون العمل الجديد ودعم ذوى الإعاقة بأسوان

شاركت جامعة أسوان فى أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبى ، وقد أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، خلال كلمته أن مشاركته في افتتاح فعاليات "أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي" تأتي في لحظة فارقة تعكس حجم النقلة النوعية التي تشهدها مصر في مجال العلوم والابتكار، بفضل رؤية الدولة وجهودها في بناء منظومة بحثية قادرة على المنافسة عالميًا.



جامعة أسوان تشارك في أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبى

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، مبادرة موسعة لتسليم 6 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة لذوى الهمم بمختلف مراكز المحافظة، بالتعاون مع كبرى الجهات الطبية المتخصصة، تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان.



تضامن أسوان.. تسليم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة لذوي الهمم