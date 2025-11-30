قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلوت: حققنا فوزا مهما على وست هام.. وصلاح كان وسيظل عنصرًا مهما للنادي
الإفتاء تحذر: الحجاب ليس مظهرا فقط ولن تكتمل مواصفاته إلا بهذه الشروط
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
رسميا.. مونوريل شرق النيل يبدأ التشغيل الفعلي في الأسبوع الأول من يناير
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطـ.ـفال للقطارات بالحجارة
النقل: إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير المنظومة
شاهد.. أعمال إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة
السكك الحديدية تطلق مركز خدمة العملاء الصوتي للحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات
النقل تؤكد عدم وجود أي حسابات رسمية للفريق كامل الوزير على فيسبوك
بابا الفاتيكان: قيام دولة فلسطينية الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
مصر تترأس لجنة التواصل والنقل بمجموعة العمل الإقليمي العربي لأمن ومعلومات المسافرين
بعد هتك عرض أطفال.. مدرسة سيدز من النيابة العامة لـ العسكرية| إيه الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إستثمر فى نفسك.. ندوات حول قانون العمل الجديد ودعم ذوى الإعاقة بأسوان

إستثمر فى نفسك
إستثمر فى نفسك
محمد عبد الفتاح

تواصل مديرية العمل بأسوان تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية الهادفة لتعزيز الثقافة القانونية والإقتصادية لدى العاملين وأبناء المجتمع الأسوانى ، وتأتى هذه الفعاليات فى ضوء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وعرض القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى يضع مجموعة من الضمانات والإجراءات التى تكفل تحقيق المساواة وتوفير الحماية القانونية والإجتماعية للعاملين من ذوى الهمم ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات محمد جبران وزير العمل ، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

جهود مديرية العمل

من جانبه أكد محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان أن المديرية تنفذ توجيهات الوزير والمحافظ من خلال تكثيف الحملات والبرامج التثقيفية التى تستهدف نشر الوعى بثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، ضمن مبادرة " إستثمر فى نفسك " ، والتى تسعى لتمكين الشباب إقتصادياً وفتح آفاق جديدة للتشغيل ومشروعات المستقبل .

وأشار إلى أن هذه الجهود تتكامل مع توجه الدولة نحو توفير سبل الدعم الشامل للأشخاص ذوى الإعاقة سواء من خلال فرص التدريب والتأهيل المهنى أو عبر المتابعة المستمرة لضمان حصولهم على حقوقهم .

وقال إن الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية بذوى الهمم يعكس بصورة إيجابية فى خطط التنمية داخل محافظة أسوان ، التى تعمل على تعزيز جودة الحياة ، وتمكين هذه الفئات من الإندماج الكامل فى المجتمع وسوق العمل .

وتختتم الندوات فعالياتها بتوصيات تدعو إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدنى ، وتوسيع دائرة التوعية بالقوانين الجديدة ، بما يساهم فى خلق بيئة عمل آمنة وفعالة للجميع .

محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

ترشيحاتنا

اتحاد طلاب المرحلة الإعدادية بقنا

تعليم قنا يعلن تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية

النائب احمد ابو زيد

نائب بالمنوفية ينسحب من جولة الإعادة في انتخايات مجلس النواب

جهود الأورمان

تضامن أسوان.. تسليم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة لذوي الهمم

بالصور

11 ألف جنيه كاش باك.. خطوات استبدال التوكتوك بسيارة كيوت

سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك
سيارة كيوت بديلة التوتوك

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد