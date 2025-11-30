إستثمر فى نفسك.. ندوات حول قانون العمل الجديد ودعم ذوى الإعاقة بأسوان

تواصل مديرية العمل بأسوان تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية الهادفة لتعزيز الثقافة القانونية والإقتصادية لدى العاملين وأبناء المجتمع الأسوانى ، وتأتى هذه الفعاليات فى ضوء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وعرض القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى يضع مجموعة من الضمانات والإجراءات التى تكفل تحقيق المساواة وتوفير الحماية القانونية والإجتماعية للعاملين من ذوى الهمم ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات محمد جبران وزير العمل ، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

جهود مديرية العمل

من جانبه أكد محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان أن المديرية تنفذ توجيهات الوزير والمحافظ من خلال تكثيف الحملات والبرامج التثقيفية التى تستهدف نشر الوعى بثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، ضمن مبادرة " إستثمر فى نفسك " ، والتى تسعى لتمكين الشباب إقتصادياً وفتح آفاق جديدة للتشغيل ومشروعات المستقبل .

وأشار إلى أن هذه الجهود تتكامل مع توجه الدولة نحو توفير سبل الدعم الشامل للأشخاص ذوى الإعاقة سواء من خلال فرص التدريب والتأهيل المهنى أو عبر المتابعة المستمرة لضمان حصولهم على حقوقهم .

وقال إن الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية بذوى الهمم يعكس بصورة إيجابية فى خطط التنمية داخل محافظة أسوان ، التى تعمل على تعزيز جودة الحياة ، وتمكين هذه الفئات من الإندماج الكامل فى المجتمع وسوق العمل .

وتختتم الندوات فعالياتها بتوصيات تدعو إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدنى ، وتوسيع دائرة التوعية بالقوانين الجديدة ، بما يساهم فى خلق بيئة عمل آمنة وفعالة للجميع .