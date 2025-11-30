ضبط 846 مخالفة متنوعة فى حملات مرورية خلال أسبوع بأسوان

واصلت الإدارة العامة للمرور بأسوان جهودها المكثفة بتنظيم الحملات المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية والداخلية.

وأسفرت جهود هذه الحملات خلال الأسبوع الماضى عن ضبط 846 مخالفة متنوعة شملت 722 مركبة لتجاوزها السرعات المقررة على الطرق السريعة، و53 دراجة نارية وتروسيكل بدون تراخيص، و16 مركبة توك توك بدون ترخيص، و15 سيارة بدون ترخيص.

علاوة على ضبط 34 سيارة ميكروباص لعدم الالتزام بخطوط السير وعمل مواقف عشوائية، فضلاً عن ضبط 6 حالات لتعاطى المخدرات أثناء القيادة.

وتمت إحالة جميع المخالفات لنيابة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتى ذلك بناءً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لتحقيق السيطرة المرورية بالطرق السريعة والداخلية للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، ووفقاً للتنسيق المستمر مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال.

حملات مرورية

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على استكمال سلسلة الحملات المرورية بشكل دورى لتحقيق الانضباط الكامل فى الشارع الأسوانى، مع العمل على نشر الوعى المرورى بين السائقين وأصحاب المركبات، وحثهم على الالتزام بالقوانين والتعليمات حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

ووجه المحافظ بتنفيذ هذه الإجراءات من خلال إقامة أكمنة ثابتة ومتحركة ونقاط تفتيش، على أن يتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع نقل المركبات المضبوطة إلى ساحات الحجز المخصصة لذلك.