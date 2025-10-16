موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب والقناة الناقلة

حقق منتخب المغرب إنجازًا تاريخيًا بالفوز على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب ليضرب موعدًا مع الأرجنتين في المباراة النهائية.

وفاز المنتخب المغربي على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

في المقابل، تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للشباب بعد فوز صعب على كولومبيا بهدف دون رد.

موعد مباراة المغرب والأرجنتين

وتقام مباراة المغرب والأرجنتين، الإثنين المقبل، في تمام الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة على القمر الصناعي “نايل سات”.

أول تعليق من مدرب المغرب بعد التأهل للنهائي

من جانبه قال محمد وهبي مدرب المغرب في تصريحات نلقلتها صحيفة “البطولة” المغربية: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، كانت هناك لحظات قوية ولحظات ضعيفة، لكنا نجحنا في التعامل مع كل ذلك بشكل جيد، في الشوط الأول، شعرت أننا كنا نتحرك بعفوية زائدة قليلا".

وأضاف: "ضغطنا على المنتخب الفرنسي بشكل جيد، لكن كان علينا أن نهدأ، عانينا في الشوط الثاني لأننا بذلنا جهدا كبيرا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حافظنا على تركيزنا وهدوءنا وانتظرنا الفرص المناسبة".

وختم: "الآن نحن نستمتع بالصعود إلى المباراة النهائية، أشعر بالعاطفة لأن هذه لحظة تاريخية، لكننا نريد التتويج باللقب، عليها أن نهدأ بسرعة، سنذهب لننتزع الكأس نفس العقلية، إن شاء الله".