شوبير يكشف حقيقة صفقة تبادلية بين بيراميدز والزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن صفقة تبادلية بين ناديي الزمالك وبيراميدز، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “تردد في الساعات الماضية أن نادي بيراميدز يرغب في التعاقد مع حسام عبدالمجيد، مقابل 2 مليون دولار بالإضافة إلى انتقال رمضان صبحي، لصفوف الزمالك”.

وأضاف: “هذا الكلام لا أساس له من الصحة، لم يصل للزمالك عرض رسمي من بيراميدز، والصيغة دي مش أي حد يقبلها”.

وتابع: “الزمالك كان يرغب في التعاقد مع عدد من لاعبي بيراميدز في الصيف الماضي ولكن بيراميدز رفض والعلاقات حاليًا شبه مقطوعة كلام غير منطقي ”.