خالد الغندور يهنئ نجم الزمالك السابق حماده عبد اللطيف بعقد قرانه

هنأ الإعلامي خالد الغندور، الكابتن حماده عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، بمناسبة عقد قرانه.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “ألف مليون مبروك للحاوي الكابتن حمادة عبد اللطيف على عقد قرانه وربنا يتمم بخير ويسعدكم بإذن الله”.

من جانب آخر، صرح الإعلامي خالد الغندور، بأن الاتحاد المصرى لكرة القدم، حدد يوم 16 نوفمبر المقبل موعداً جديداً لنادي الزمالك للرد على بعض الملاحظات التي شهدتها الجلسة السابقة بلجنة شئون اللاعبين، حول شكوى أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلى ضد ناديه السابق للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأضاف الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور: "يحضر الجلسة وفد من نادي الزمالك، لتقديم ما يثبت موقف الأبيض من مستحقات اللاعب التي يطالب بها في شكواه، فى الوقت الذى طلب فيه النادى إيقاف اللاعب وتغريمه ماليا بعد توقيعه للنادى الأهلى