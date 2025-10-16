أول تعليق من مدرب المغرب بعد التأهل إلى نهائي مونديال الشباب

أعرب محمد وهبي مدرب منتخب المغرب، عن سعادته بالفوز على فرنسا والتأهل نهائي كأس العالم للشباب.



وفاز المغرب على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء وقت اللقاء بالتعادل 1-1.

وقال وهبي في تصريحات نقلتها صحيفة "البطولة" المغربية: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، كانت هناك لحظات قوية ولحظات ضعيفة، لكنا نجحنا في التعامل مع كل ذلك بشكل جيد، في الشوط الأول، شعرت أننا كنا نتحرك بعفوية زائدة قليلا".

وأضاف: "ضغطنا على المنتخب الفرنسي بشكل جيد، لكن كان علينا أن نهدأ، عانينا في الشوط الثاني لأننا بذلنا جهدا كبيرا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حافظنا على تركيزنا وهدوءنا وانتظرنا الفرص المناسبة".

وختم: "الآن نحن نستمتع بالصعود إلى المباراة النهائية، أشعر بالعاطفة لأن هذه لحظة تاريخية، لكننا نريد التتويج باللقب، عليها أن نهدأ بسرعة، سنذهب لننتزع الكأس نفس العقلية، إن شاء الله".