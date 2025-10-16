يُدوّن التاريخ .. مهيب عبدالهادي يُهنئ منتخب المغرب للشباب بعد تأهله لنهائي كأس العالم

علّق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على تأهل منتخب المغرب للشباب لنهائي كأس العالم للشباب.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك: "منتخب المغرب الشباب يدوّن تاريخًا جديدًا بعد وصوله لنهائي كاس العالم لأول مرة في تاريخه، منتخب المغرب هزم إسبانيا، ‏منتخب المغرب هزم البرازيل، ‏منتخب المغرب أقصى فرنسا، ‏منتخب المغرب في نهائي كأس العالم للشباب أمام الأرجنتين".

وتابع: “‏مليون مبرووووك لشعب المغرب الشقيق”.

ونجح منتخب المغرب في الوصول لنهائي كأس العالم للشباب، المقام حاليا فى تشيلى، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الفرنسى، بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى هدف لهدف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب إلياس فيجيروا براندر، ضمن منافسات نصف نهائى البطولة.

وبات المنتخب المغربى ثانى منتخب عربى يتأهل لنهائى كأس العالم للشباب بعد المنتخب القطرى الذى خسر نهائى بطولة 1981 أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 4 - 0 قطر.