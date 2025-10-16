ثورة كروية حقيقية.. الدردير يشيد بمنتخب المغرب للشباب بعد التأهل لنهائي المونديال

أشاد الإعلامي والناقد الرياضي عمرو الدردير بمنتخب المغرب للشباب بعد التأهل لنهائي كأس العالم.

وكتب الدردير عبر “فيسبوك”: "2022 المنتخب الأول رابع كأس العالم، 2024 المنتخب الأولمبي يحصد برونزية أولمبياد باريس، 2025 منتخب الشباب يبلغ نهائي كأس العالم".

وتابع: “من جيل إلى جيل، المغرب يؤكد أنه يعيش ثورة كروية حقيقية ومشروعًا عالميًا يُبهر الجميع”.

ونجح منتخب المغرب في الوصول لنهائي كأس العالم للشباب، المقام حاليا فى تشيلى، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الفرنسى، بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى هدف لهدف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب إلياس فيجيروا براندر، ضمن منافسات نصف نهائى البطولة.

وبات المنتخب المغربى ثانى منتخب عربى يتأهل لنهائى كأس العالم للشباب بعد المنتخب القطرى الذى خسر نهائى بطولة 1981 أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 4 - 0 قطر.