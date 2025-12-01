قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إصابة سيدة في حريق بمطبخ منزلها بأسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

تعرضت سيدة للإصابة بحروق نتيجة إندلاع حريق داخل مطبخ منزلها فى أسوان ، وتم على الفور نقل المصابة إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بأسوان بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مطبخ منزل بقرية ادندان التابعة لدائرة المركز.

حريق

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المنزل الذي اندلع فيه الحريق ، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر.

وأسفر الحريق عن إصابة سيدة تدعي الشيماء .س 36 سنة، حيث أنها اصيبت بحروق من الدرجة الثالثة بالجسم بنسبة 70  % ، وتوجهت سيارات الإسعاف ، وتم نقلها إلى مستشفى دراو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها لانقاذ حالتها ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

