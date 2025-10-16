بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى بوروندي.. صور

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي، منذ قليل في طريقها إلى بوروندي.

وتستغرق الرحلة من القاهرة حتى بوروندي قرابة 6 ساعات، وحرص الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة على ترتيب كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر، والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق وجهازه الفني.

وخاض الأهلي مرانه الختامي في القاهرة أمس بقياد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الذي اختار ٢٤ للسفر الي بوروندي هم:

محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.



وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرة أعوام «1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، 2024».